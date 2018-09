Le probabili formazioni di Chievo-Torino - Un dubbio per D'Anna

Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti dalle 15 di domani su TMW!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In questo periodo le emozioni della Serie A sembrano non finire mai. E' tornato di nuovo in campo il nostro massimo campionato di calcio, nonostante il turno infrasettimanale archiviato appena due giorni fa, e oltre ai tre scoppiettanti anticipi di quest'oggi ci sarà spazio anche per tutte le altre gare della domenica. Tra queste anche Chievo-Torino, che vi racconteremo ovviamente su TMW.

COME ARRIVA IL CHIEVO - L'obiettivo principale in questo momento è quello di eliminare il segno meno in classifica, per poi concentrarsi sulla scalata verso zone più tranquille. Il Chievo vuole abbandonare le sabbie mobili prima possibile e per farlo si affida ai senatori che negli anni hanno garantito risultati e massimo attaccamento alla maglia. Sorrentino, Cacciatore, ma anche Rigoni, Radovanovic e Birsa, tutti in campo al Bentegodi. Out Tomovic per infortunio, ballottaggio fra Obi ed Hetemaj a metà campo, con l'ex Inter in vantaggio finora.

COME ARRIVA IL TORINO - I granata di Walter Mazzarri vogliono dal loro canto tornare a vincere dopo il cammino non esaltante delle ultime uscite. Mazzarri sembra ancora indeciso su chi schierare a metà campo tra Soriano e Baselli, con il secondo in vantaggio, mentre potrebbe esserci spazio anche per Parigini sulla corsia di sinistra, probabilmente a partita in corso.

Probabili formazioni

Chievo (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Rossettini, Barba, Jaroszynski; Rigoni, Radovanovic, Obi; Giaccherini, Birsa; Stepinski. All.: Lorenzo D'Anna.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Slivestri, Baselli, Rincon, Meité, Berenguer; Zaza, Belotti. All.: Walter Mazzarri.