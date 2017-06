Le probabili formazioni di Cile-Australia - Medel al centro della difesa

© foto di Nicolo' Zangirolami/Image Sport

Si chiude quest'oggi il Girone B di Confederations Cup. Appuntamento alle 17 per Cile-Australia, in contemporanea con il duello fra Germania e Camerun. Sfida importantissima quella in scena all'’Otkrytie Arena di Mosca: ai sudamericani basta un punto per la qualificazione alla fase successiva, mentre i canguri sono alla disperata ricerca della vittoria, che con un po' di fortuna dall'altro scontro del raggruppamento gli permetterebbe di passare il turno.

COME ARRIVA IL CILE - Non dovrebbero esserci particolari novità di formazione rispetto a quella che qualche giorno fa ha pareggiato contro i campioni del mondo della Germania. L'interista Medel sembra aver recuperato del tutto dal piccolo infortunio muscolare ed è pronto a schierarsi al centro della difesa al fianco di Jara.

COME ARRIVA L'AUSTRALIA - Postecoglou sceglie ancora il 3-4-2-1. In porta Ryan, i tre centrali sono Degenek, Sainsbury e Wright. Leckie e Behich sulle fasce, i due centrocampisti centrali sono Mulligan e Mooy. Davanti Rogic e Kruse i due trequartisti alle spalle della punta Juric.

Le probabili formazioni

Cile (4-3-3): Herrera; Isla, Jara, Medel, Beausejour; Fuenzalida, Aranguiz, Diaz; Vidal, Sanchez, Vargas. CT.: Juan Antonio Pizzi.

Australia (4-2-3-1): Ryan; Degenek, Sainsbury, Wright; Leckie, Mulligan, Mooy, Behich; Rogic, Kruse; Juric. CT.: Ange Postecoglou.