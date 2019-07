Le probabili formazioni di Cile-Perù - Sanchez sfida Gallese

Fischio d'inizio alle 02.30. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW

Entra nel vivo la Copa America 2019. Tempo di semifinali per Cile e Perù questa notte in Brasile. Se per i cileni non è una sorpresa il passaggio del turno lo è invece per la favole Perù, che ai quarti ha eliminato la più quotata Uruguay ai calci di rigore. Rigori che hanno premiato anche Vidal e compagni contro la Colombia. Una partita che ha un favorito d'obbligo ovvero il Cile, ma con il Perù che potrebbe sorprendere ancora tutti.

COME ARRIVA IL CILE - Il Cile dovrebbe affidarsi ancora una volta al collaudato 4-3-3 con Fuenzalida, Sanchez e Vargas. Titolare anche Vidal così come Isla e il bolognese Pulgar. Al centro della difesa punto fermo è l'ex interista Medel.

COME ARRIVA IL PERU' - Confermato il 4-2-3-1 per Gareca, che dovrebbe puntare sullo stesso undici visto contro la Celeste. Guerrero unica punta con dietro di lui Cuenta, Flores e Carrilo. Tapia e Yotun in mezzo al campo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CILE (4-3-3) - Arias, Isla, Medel, Maripan, Beausejour, Aranguiz, Pulgar, Vidal, Fuenzalida, Vargas, Sanchez. All. Rueda.

PERU' (4-2-3-1)Gallese, Advincula, Zambrano, Abram, Trauco, Tapia, Yotun, Carrilo, Cueva, Flores, Guerrero.All. Gareca.