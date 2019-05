Le probabili formazioni di Cittadella-Ascoli - Bivio cruciale per i playoff

Cittadella-Ascoli alle ore 15.00. Su TMW la diretta testuale, le pagelle e le parole dei protagonisti

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

C’è chi non può fare più passi falsi, per non compromettere ulteriormente la corsa ai playoff. E chi invece vuole matematicamente centrare la salvezza e perché no, stupire tutti e provare a entrare nel gruppo di squadre che si giocheranno il terzo slot disponibile per salire in Serie A. Per un Cittadella che ha l'obbligo di portare a casa il bottino pieno, c’è un Ascoli deciso a sognare. Appuntamento oggi alle ore 15.00 al Tombolato per la quartultima giornata del campionato di B. Le due squadre, rispettivamente al 9° e 11° posto, vivono momenti quasi opposti. Gli amaranto, a quota 45 punti in classifica, sono reduci da due sconfitte consecutive. I bianconeri, a 42, hanno vinto 3 delle ultime 4 partite giocate. Il bilancio dei 17 precedenti pende a favore del Cittadella: 8 successi contro 5, con 4 pareggi. Arbitrerà il sig. Maggioni.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Dopo aver viaggiato per un mese a mezzo ad altissima velocità - 4 vittorie e 3 pareggi a cavallo tra febbraio e marzo - le ultime due uscite del Cittadella si sono rivelate molto negative: ko a Salerno e in casa contro la Cremonese. "È uno scontro diretto questo contro l'Ascoli", ha dichiarato mister Venturato, consapevole di essere arrivato a un bivio cruciale della stagione: tre punti oggi vorrebbe dire tornare in zona playoff, distante una lunghezza (c'è il Perugia a 46). Consueto 4-3-1-2 per i granata, che dovranno fare a meno di Bussaglia, Finotto e Ghiringhelli (out per una lesione al polpaccio sinistro). Rispetto all'undici sceso in campo nell'ultimo turno, ci potrebbero essere due cambi: Adorni per Frare come centrale di difesa e Scappini per Panico in attacco.

COME ARRIVA L'ASCOLI - Dal pesante 7-0 subito dal Lecce lo scorso 23 marzo la squadra marchigiana ha cambiato registro, collezionando 10 punti in 5 partite. La salvezza, ancora non matematica, è comunque a un passo e con una vittoria oggi al Tombolato si potrebbe aprire una finestra con vista playoff: scenario impensabile un mese fa. "Questa gara potrà farci continuare il percorso o tagliarci fuori, sarà la partita più difficile del nostro campionato", le parole del tecnico Vivarini in conferenza stampa. Anche l'Ascoli si schiererà col 4-3-1-2 e in primis bisognerà capire chi sarà il portiere: Milinkovic-Savic ha giocato la volta scorsa, ma dovrebbe tornare titolare Lanni. Ballottaggio anche a centrocampo per il ruolo di mezz'ala destra con Cavion in vantaggio su Casarini. Assenti per infortunio Beretta, Bacci e Laverone, mentre Addae dovrà scontare l'ultima giornata di squalifica.

PROBABILI FORMAZIONI

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Cancellotti, Adorni, Drudi, Benedetti; Settembrini, Iori, Branca; Schenetti; Moncini, Scappini.

A disposizione: Maniero, Frare, Parodi, Camigliano, Rizzo, Siega, Pasa, Proia, Maniero, Panico, Diaw. Allenatore: Roberto Venturato

ASCOLI (4-3-1-2): Lanni; Andreoni, Brosco, Valentini, Rubin; Cavion, Troiano, Frattesi; Ciciretti, Ninkovic; Ardemagni.

A disposizione: Milinkovic-Savic, Scevola, Padella, Quaranta, D'Elia, Casarini, Iniguez, Baldini, Chajia, Coly, Ganz, Ngombo, Rosseti. Allenatore: Vincenzo Vivarini