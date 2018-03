Le probabili formazioni di Cittadella-Bari - Kouame vs Cisse

Fischio d'inizio alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Alberto Forestieri

Sfida d'alta quota al Tombolato tra Cittadella e Bari per la 31/a giornata di Serie B. Un match interessante tra due formazioni in forma. I veneti, infatti, hanno raccolto tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque, stesso ruolino di marcia per i pugliesi reduci da due pari di fila. Quarto posto per la squadra di Venturato a meno 4 dal Frosinone, sesto, invece, per quella di Grosso a meno 3 dal Cittadella e meno 7 dalla promozione diretta in A. All'andata è finita 4-2 per i biancorossi. Nell’ultimo precedente in serie B in terra veneta vinse il Cittadella per 2-0. Il Bari sarà seguito in Veneto da circa 400 tifosi. L'arbitro è La Penna della sezione di Roma.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Sarà 4-3-1-2 per i veneti con Alfonso in porta, Pelagatti, Scaglia, Varnier e Salvi in difesa. Settembrini, Iori e Pasa in mediana, Schenetti alle spalle di Kouame e Vido. Out Benedetti, l'ex Iunco, Liviero e Siega. Così l'allenatore Roberto Venturato prima della gara: "Il Bari merita grande rispetto, all’andata ci ha messo in grossa difficoltà, ha fatto una buonissima partita. Sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa, loro hanno espresso qualcosa d’importante, sono riusciti a partire da dietro impostando il gioco in modo eccellente. Noi abbiamo commesso qualche errore, dovremo cercare di limitarli quanto a proprietà di giocata".

COME ARRIVA IL BARI - Sarà 4-3-3 per i pugliesi con Micai in porta, Anderson, Diakitè, Marrone e Balkovec in difesa. Tello, Basha e Henderson in mezzo al campo, tridente offensivo formato da Galano, Cissè e Improta. Non saranno a disposizione Berardi, Floro Flores, Gyomber, Morleo, Salzano, Oikonomou e Petriccione. Regolarmente convocati Sabelli e Galano, reduci da guai fisici, in lista c'è anche Cassani. Così l'allenatore Fabio Grosso in conferena stampa: "Conosciamo le insidie di questa trasferta, vogliamo i tre punti ma non sarà un dramma se non dovessimo vincere e, in caso di successo, non ci si dovrà esaltare troppo. È una sfida importante del campionato, il Cittadella è davanti a noi e il confronto servirà per farci capire a che livello siamo arrivati".

LE PROBABILI FORMAZIONI

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso; Pelagatti, Scaglia, Varnier, Salvi; Settembrini, Iori, Pasa; Schenetti; Kouame, Vido. A disposizione: Paleari, Pezzi, Adorni, Caccin, Lora, Bartolomei, Maniero, Chiaretti, Strizzolo, Arrighini. Allenatore: Venturato

BARI (4-3-3): Micai; Anderson, Diakitè, Marrone, Balkovec; Tello, Basha, Henderson; Galano, Cissè, Improta. A disposizione: De Lucia, Conti, Sabelli, D’Elia, Cassani, Kozak, Iocolano, Nenè, Busellato, Andrada, Brienza, Empereur. Allenatore: Grosso.

ARBITRO: La Penna della sezione di Roma