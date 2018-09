Le probabili formazioni di Cittadella-Benevento - Bucchi lancia Insigne

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Sfida d'alta quota al Tombolato per questo turno infrasettimana, il quinto del campionato di Serie B. Da un lato il Cittadella, secondo in classifica ad un punto appena dall'Hellas Verona. Dall'altro il Benevento, una squadra costruita per vincere, per ritornare subito in Serie A. L'atmosfera è già calda, stasera lo sarà ancor di più. Appuntamento alle 21.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Inaspettato, anche un po' beffardo la sconfitta rimediata nell'ultima giornata di campionato contro lo Spezia. Una battuta d'arresto, e stasera bisognerebbe confermare che solo di questo s'è trattato. Per confermare l'avvio di stagione super, con tre successi consecutivi contro avversari di tutto rispetto come Crotone, Carpi e Cosenza. Al Tombolato, però, arriva la squadra che sulla carta forse è più accreditata alla promozione diretta. Per quanto riguarda la formazione Roberto Venturato sembra essere intenzionato a schierare il 4-3-3. In attacco si candida fortemente ad una maglia da titolare Scappini, che dovrebbe agire insieme a Schenetti e Finotto. Iori confermato in cabina di regia. Anche se non è da escludere rotazioni inattese in qualche posizione. Ancora ai box Cancellotti, Scaglia, Camigliano e Bizzotto. Panico, fermato dal Giudice Sportivo per 2 turni, dovrà invece saltare per squalifica Benevento e Lecce.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - A cento all'ora. Perché l'inizio del Benevento è stato strano, con il pareggio in rimonta subito con il Lecce al Vigorito. Ma poi la macchina (quasi) perfetta di Cristian Bucchi ha preso il ritmo, infilando vittime illustri come Venezia e Salernitana, in un derby che ha dato solo certezze al sodalizio sannita. E stasera dovranno essere fortificate, serve un'altra prestazione d'enorme spessore. "Sì, qualcosa cambierò", ha annunciato in conferenza stampa Cristian Bucchi. Difficile indovinarle, però, le modifiche, visto che la sua rosa è molto ampia e potrà attingere bene. In attacco dovrebbe essere Insigne a scalzare Ricci. Asencio ha recuperato ed è tra i convocati, ma difficilmente partirà titolare. Sulla fascia sinistra Di Chiafra potrebbe far rifiatare Letizia, mentre Nocerino è un forte candidato per la mediana, al posto di Bandinelli probabilmente. Out invece Antei, mentre rientra per la panchina Costa. Restano indisponibili Tuia, Bukata e Filogamo.

PROBABILI FORMAZIONI:

CITTADELLA (4-3-3): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Drudi, Benedetti; Settembrini, Iori, Proia; Schenetti, Finotto, Scappini. A disposizione: Maniero, Dalla Bernardina, Rizzo, Branca, Bussaglia, Maniero, Pasa, Siega, Strizzolo, Malcore. Allenatore: Venturato

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Maggio, Billong, Volta, Di Chiara; Nocerino, Del Pinto, Tello; Insigne, Coda, Improta. A disposizione: Montipò, Gori, Gyamfi, Costa, Sparandeo, Letizia, Bandinelli, Del Pinto, Viola, Volpicelli, Goddard, Asencio, Buonaiuto, Ricci. Allenatore: Bucchi