Le probabili formazioni di Cittadella-Carpi – Dubbi in mediana per Venturato

Fischio d'inizio questo pomeriggio alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Dieci punti di distanza, due obiettivi diametralmente opposti. Il Cittadella accoglie il Carpi nella 21^a giornata di serie B. I padroni di casa non vincono da sei turni: l'ultimo successo risale ormai al primo dicembre, da quel momento in poi soltanto 4 punti per gli uomini di Venturato. La squadra di Castori arriva dalla sconfitta contro il Foggia, per potersi togliere dalla zona rossa servirebbe la vittoria. Ma sbancare il Tombolato non è così semplice.

COME ARRIVA IL CITTADELLA – Serve assolutamente vincere per potersi risollevare e ritornare nella zona alta della classifica. Mister Venturato non potrà contare su Rizzo e Scappini, non ci sarà nemmeno Iori per squalifica. Paleari in porta, con Cancellotti, Camigliano, Adorni e Ghiringhelli in difesa. Pasa in cabina di regia, con Settembrini e Siega a supporto. Qualche dubbio proprio in questo reparto per il tecnico dei veneti, con Proia che potrebbe essere la sorpresa dell'ultimo minuto. Schenetti va sulla trequarti, con Diaw e Moncini in attacco.

COME ARRIVA IL CARPI – Tre partite senza vittoria, con un solo punto conquistato. Servono i tre punti, anche perché il big match tra Foggia e Crotone potrebbe dare una mano ai biancorossi. Assenze pesanti per Castori: Di Noia squalificato, Concas, Pasciuti, Mbaye, Saric e Crociata non sono rientrati nella lista dei convocati. Solito 4-4-2, con Colombi in porta. Suagher, Poli, Sabbione e Buongiorno comporranno il pacchetto arretrato, con Vitale e Wilmots in mediana. Jelenic e Pachonik andranno a completare il reparto. Marsura e Arrighini potrebbero posizionarsi in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Cancellotti, Camigliano, Adorni, Ghiringhelli; Settembrini, Pasa, Siega; Schenetti; Diaw, Moncini.

A disposizione: Maniero, Benedetti, Frare, Drudi, Proia, Branca, Maniero, Bussaglia, Malcore, Panico, Finotto

Allenatore: Roberto Venturato

CARPI (4-4-2): Colombi; Suagher, Poli, Sabbione, Buongiorno; Jelenic, Vitale, Willmots, Pachonik; Marsura, Arrighini.

A disposizione: Serraiocco, Piscitelli, Frascatore, Pezzi, Barnofsky, Kresic, Piscitella, Rolando, Coulibaly, Vano, Romairone, Van der Heijden.

Allenatore: Fabrizio Castori