Le probabili formazioni di Cittadella-Pescara - Zeman conferma il tridente

Fischio d'inizio oggi alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

Cittadella e Pescara, così distanti eppure così vicine. Sono nove i punti che dividono le due squadre ma, si sa, la Serie B ci insegna che i punti spesso non sono muri invalicabili. Cosi le nove lunghezze che separano le due squadre potrebbero diventare soltanto sei, quindi avvicinare di netto le compagini, oppure trasformarsi in dodici, dando un taglio più netto alla distanza, oppure ancora restare nove cosi come sono alla vigilia di questo match. Ovvio che il Cittadella, allo stato attuale delle cose, insegue la promozione in Serie A, in piena zona playoff ed a soli cinque punti dalla promozione diretta. Di contro, il Pescara guarda da lontano la zona verde della classifica (tre punti di distacco dalla Cremonese ottava) e quindi ha voglia e necessità di far punti per restare sulla scia.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - “Giochiamo contro una squadra che ha idee, che sa muoversi davanti, che sa stare in campo. Prendono pochi gol in questa fase, ripartono bene e sanno giocare, sarà una partita molto dura”, queste le parole di Roberto Venturato in conferenza stampa. La squadra di casa arriva da tre risultati utili consecutivi (due vittorie ed un pareggio) e proverà a portare avanti la striscia positiva in attesa di poter approfittare di un passo falso delle avversaria più in alto in classifica. Indisponibili Siega, Liviero e Iunco, Venturato si affiderà 4-3-1-2 con Kouamè-Vido coppia d’attacco e Chiaretti alle spalle.

COME ARRIVA IL PESCARA - “Stiamo cercando di trovare i giusti automatismi perché giochiamo troppo sul piede e non sugli spazi. Non abbiamo ancora deciso come affrontare il Cittadella, se a viso aperto o aspettandolo, vedremo”, ha parlato cosi mister Zeman in conferenza stampa. Gli abruzzesi, al pari degli avversari, hanno collezionato punti nelle ultime tre uscite (due pareggi ed una vittoria), ma a differenza del Cittadella non vincono da due partite. C’è bisogno, dunque, di far punti in casa biancoceleste per provare a dare una sterzata verso le parti alte della classifica. Spazio al 4-3-3, tandem d’attacco composto da Falco-Bunino-Capone, con Pettinari che scalpita per una maglia da titolare. Non ci saranno gli indisponibili Cappelluzzo, Elizalde, Bovo, Proietti e lo squalificato Perrotta.

Le formazioni ufficiali

Cittadella (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Scaglia, Varnier, Benedetti; Iori, Bartolomei, Pasa; Chiaretti; Kouamè, Vido. A disposizione: Paleari, Pezzi, Caccin, Pelagatti, Adorni, Schenetti, Lora, Settembrini, Maniero, Strizzolo, Arrighini, Fasolo. Allenatore: Roberto Venturato

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Crescenzi, Campagnaro, Gravillon, Mazzotta; Valzania, Carraro, Brugman; Falco, Bunino , Capone. A disposizione: Savelloni, Coda, Fiamozzi, Balzano, Fornasier, Coulibaly, Machin, Baez, Cocco, Yamga, Pettinari, Mancuso. Allenatore: Zdenek Zeman