Le probabili formazioni di Cittadella-Pro Vercelli - Venturato non cambia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultima giornata di campionato in serie B. E il Cittadella ha una sola missione, vincere e sperare di piazzarsi nel miglior modo possibile, visto che nei play off conterà moltissimo. I veneti accolgono la Pro Vercelli in questa ultima fatica: gli ospiti sono già retrocessi, ma cercheranno di onorare al meglio questo campionato.

COME ARRIVA IL CITTADELLA – I veneti arrivano da due pareggi consecutivi che hanno frenato la corsa verso la parte alta, ma l’obiettivo è stato comunque raggiunto, dunque si andrà ai play off. Vido e Iori tornano nei convocati, mentre Caccin, Liviero, Iunco e Siega sono ancora fermi per via dei problemi fisici. In porta va Alfonso, con Salvi, Varnier, Adorni e Benedetti a comporre la linea di difesa. Iori potrebbe tornare in mezzo al campo, con Settembrini e Bartolomei a supporto. Schenetti va dietro le punte, Koaumé e Strizzolo potrebbero comporre la coppia offensiva.

COME ARRIVA LA PRO VERCELLI – Nonostante la vittoria è arrivata la retrocessione. La Pro è stata condannata all’inferno della C dopo cinque anni di campionato cadetto. Qualche assente di troppo: Vives, Reginaldo e Bergamelli non sono stati convocati per questo match. Non ci saranno tanti esperimenti, con il solito 4-3-3. In porta Pigliacelli, difesa composta da Berra, Gozzi, Alcibiade e Mammarella. Pugliese in cabina di regia, con Germano e Da Silva a supporto. Morra unica punta, con Gatto e Bifulco sulle corsie esterne.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso; Salvi, Varnier, Adorni, Benedetti; Settembrini, Iori, Bartolomei; Schenetti; Kouamé, Strizzolo. A disposizione: Paleari, Pezzi, Pelagatti, Lora, Pasa, Maniero, Chiaretti, Arrighini, Fasolo, Vido. Allenatore: Venturato.

PRO VERCELLI (4-3-3): Pigliacelli; Berra, Gozzi, Alcibiade, Mammarella; Germano, Pugliese, Da Silva; Gatto, Morra, Bifulco. A disposizione: Gilardi, Chiovenda, Ghiglione, Iezzi, De Marino, Cortinovis, Sangiorgi, Kanoute, Della Morte, Gerbi. Allenatore: Vito Grieco