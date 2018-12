Le probabili formazioni di Cittadella-Salernitana - Diversi assenti per Venturato

Roberto Venturato

La Salernitana torna in campo dopo venti giorni senza gare ufficiali, andando di scena al “Tombolato” di Cittadella, vero e proprio tabù per i granata che non hanno mai sbancato l'impianto veneto. Gli uomini di Venturato, reduci dal pareggio contro il Livorno ultimo, hanno agganciato proprio a quota 20 i campani, sfruttando il turno di sosta della banda Colantuono. Scontro diretto che può valere, dunque, le zone alte della classifica. A dirigere l'incontro sarà il signor Antonio Giua della sezione di Olbia.

COME ARRIVA IL CITTADELLA – Diverse assenze pesanti per Venturato, che oltre all'infortunato Drudi deve rinunciare anche a bomber Finotto, squalificato per tre turni, e Benedetti, fermatosi in allenamento a causa di un problema all'adduttore. Non convocati neanche Bizzotto e Scaglia. Unica certezza il modulo 4-3-1-2. Confermati tutti gli undici scesi in campo a Livorno, con Rizzo che dovrebbe prendere il posto di Benedetti sull'out mancino. In avanti, invece Schenetti agirà da rifinitore alle spalle di Scappini e Strizzolo.

COME ARRIVA LA SALERNITANA – Mister Colantuono può contare sui rientri di quasi tutti gli infortunati eccetto Di Gennaro, fermatosi nuovamente in allenamento e non convocato. Si va verso la conferma del 3-5-2. Davanti a Micai ci saranno Mantovani, Schiavi e uno tra Gigliotti e Perticone, in ballottaggio. Sulle corsie laterali confermatissimi Casasola a destra e Vitale sulla mancina, mentre in mediana saranno Akpa Akpro e Castiglia ad agire ai fianchi di Di Tacchio. In avanti Vuletich e Djuric si giocano una maglia da titolare al fianco di Bocalon, col bosniaco favorito.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Camigliano, Rizzo; Settembrini, Iori, Branca; Schenetti; Scappini, Strizzolo. A disp.: Maniero, Adorni, Dalla Bernardina, Cancellotti, Siega, Pasa, Proia, Maniero, Bussaglia, Malcore, Panico. All.: Roberto Venturato

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Mantovani, Schiavi, Gigliotti; Casasola, Akpa Akpro, Di Tacchio, Castiglia, Vitale; Djuric, Bocalon. A disp.: Lazzari, Vannucchi, D. Anderson, Pucino, Migliorini, Perticone, Mazzarani, Odjer, Palumbo, A. Anderson, Jallow, Rosina, Vuletich. All.: Stefano Colantuono.