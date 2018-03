Le probabili formazioni di City-Basilea - Riposa il Kun, c'è Foden

Fischio d'inizio alle 20:45. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Poco più di una mera formalità la sfida di ritorno tra City e Basilea, in programma questa sera all'Etihad Stadium. Si parte dal quattro a zero dell'andata: serve un'impresa titanica ai RotBlau per strappare il pass qualificazione. La corazzata blue è reduce dall'uno a zero imposto ad un Chelsea inerte, ennesimo sigillo di una stagione di grazia. Periodo nero per gli svizzeri, che dopo il tonfo in campionato contro il San Gallo hanno salutato anche la Coppa Svizzera.

COME ARRIVA IL CITY - Ormai alle spalle le noie muscolari per Fernandinho e Sterling, che resteranno verosimilmente ai box in attesa di tornare a pieno regime contro lo Stoke City. Resta fuori anche il lungodegente Mendy. Turnover moderato per Guardiola: conferme per Zinchenko dopo la buona prova contro il Chelsea, Foden il nuovo che avanza nella mediana a tre. Potrebbe riposare il Kun Aguero, fantasia al potere nel tridente, con Bernardo Silva e Sané sui binari esterni a supporto di Gabriel Jesus. Tra i pali chance per Bravo, Stones e Laporte al centro della retroguardia.

COME ARRIVA IL BASILEA - Raphael Wicky dovrà fare a meno del solo Taulant Xhaka, out per squalifica. L'ipotesi più accreditata è un dirottamento sul centro-sinistra della difesa a tre di Riveros, con Lang sulla corsia di destra e Petretta sul versante opposto. Rischia Fabian Frei, Zuffi scalpita e potrebbe scalzarlo nello slot accanto a Serey Dié. Stocker ed Elyounoussi duetteranno in trequarti, e proveranno ad innescare l'unico terminale offensivo, il giovanissimo Dimitri Oberlin.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Bravo; Danilo, Stones, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Gundogan, Foden; B. Silva, Jesus, Sané. A disposizione: Ederson, Walker, Kompany, Otamendi, Sterling, D. Silva, Aguero. Allenatore: Pep Guardiola.

BASILEA (3-4-1-2): Vaclik; Lacroix, Suchy, Riveros; Lang, Zuffi, Serey Dié, Petretta; Stocker; Elyounoussi; Oberlin. A disposizione: Salvi, Ajeti, Manzambi, Bua, Frei, Callà, Van Wolfswinkel. Allenatore: Raphael Wicky.