Le probabili formazioni di City-Lione - Esordio Citizens senza Guardiola

Segui dalle 21 Manchester City-Lione su TMW con live testuale, pagelle e dichiarazioni post-partita!

© foto di Imago/Image Sport

Il Manchester City ci riprova. La Champions è il grande obiettivo della formazione inglese e quest'anno la squadra è stata rinforzata ulteriormente per provare a vincerla o, almeno, avvicinarsi alla finale. La formazione allenata da Guardiola (che sarà squalificato) debutterà oggi affrontando il casa, alle ore 21, il Lione, avversario alla portata di un gruppo di calciatori spinto da grande fiducia per il buon avvio in campionato. Tutt'altro che complicato il Gruppo F per i Citizens, inseriti, oltre ai francesi, anche con Hoffenheim e Shakhtar Donetsk. Chiaro che, una buona fetta della qualificazione agli ottavi, passerà anche attraverso un risultato positivo stasera. Ma lo stesso varrà per il Lione, che se la giocherà per un posto al turno successivo con le altre due formazioni. Arbitrerà l'incontro l'italiano Daniele Orsato.

COME ARRIVA IL MANCHESTER CITY - Ottimo momento di forma per il Manchester City, che in campionato è imbattuto da cinque turni anche se è già distante due lunghezze dal podio occupato da Liverpool e Chelsea. Nell'ultima sfida i Citizens hanno battuto 3-0 il Fulham e ora si preparano ad affrontare il Lione puntando su una squadra collaudata col dubbio principale che riguarda la presenza di Aguero, dopo un problema fisico nell'ultimo turno.

COME ARRIVA IL LIONE - Due risultati consecutivi senza vittoria per la formazione francese, che già perdere terreno in Ligue 1. Nell'ultimo turno pareggio per 2-2 contro il Caen e stasera, per la prima volta, sfiderà il Manchester City in Champions League. Sarà un match difficile, lo sa anche Genesio, pronto a schierare Dembele al fianco di Fekir in attacco.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Otamendi, Delph; David Silva, Fernandinho, Mahrez; Aguero, Sterling, Juan Jesus. A disp.: Grimshaw, Stones, Mendy, Gundogan, Sané, Silva, Mahrez. ALLENATORE: Guardiola.

LIONE (4-4-2): Lopes; Rafael, Marcelo, Morel, Denayer; Tousart, Ndombele, Diop, Traoré; Fekir, Dembele. A disp.: Gogerlin, Yanga-Mbiwa, Dubois, Mendy, Ferri, Tete, Traoré. ALLENATORE: Genesio.