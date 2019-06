Le probabili formazioni di Colombia-Paraguay - Queiroz vara il turnover

Live, pagelle e dichiarazioni dalle 21 su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gruppo B, atto terzo. L'ultimo della fase a gironi di questa Copa America per Colombia e Paraguay, di fronte stasera all'Arena Fonte Nova. I Cafeteros guidano il raggruppamento a punteggio pieno e, a prescindere dai prossimi novanta minuti, chiuderanno in vetta. Servirà una vittoria invece all'Albirroja per tenere dietro Qatar ed Argentina, distanti soltanto un punto e a loro volta reciproche sfidanti. Un pareggio potrebbe non bastare per passare comunque il turno tra le migliori terze.

COME ARRIVA LA COLOMBIA - Carlos Queiroz concederà molto probabilmente un turno di riposo a diversi titolari, in modo da ritrovarli più freschi dal punto di visita fisico e mentale nella fase ad eliminazione diretta. Chance quindi per Medina, Cristian Zapata, Borja, Lema e probabilmente per Falcao. Riposeranno, tra gli altri, James Rodriguez e Duvan Zapata. Unico assente sarà Muriel, ormai fuori dai giochi per infortunio.

COME ARRIVA IL PARAGUAY - Discorso ovviamente diverso per la selezione di Berizzo, che si gioca il tutto per tutto. Sulla trequarti potrebbe avere un'occasione dall'inizio Iturbe, al fianco di Almiron e Gonzalez. In avanti toccherà a Cardozo, che dovrebbe aver superato Santander nel ballottaggio che riguarda il terminale offensivo del consueto 4-2-3-1. A metà campo, invece, la diga sarà formata da Sanchez e Rojas.

Le probabili formazioni

COLOMBIA (4-3-3): Ospina; Medina, Sanchez, Zapata, Borja; Uribe, Lerma, Barrios; Cuadrado, Falcao, Martinez.. All.: Queiroz.

PARAGUAY (4-2-3-1): : Fernandez; Piris, Balbuena, Gomez, Arzamendia; Sanchez, Rojas; Derlis Gonzalez, Almiron, Iturbe; Cardozo. All.: Berizzo.