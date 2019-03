Le probabili formazioni di Cosenza-Brescia - Dubbi per mister Braglia

Fischio d'inizio questo pomeriggio alle ore 15:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Andrea Rosito

Due obiettivi opposti, ma la stessa voglia di riscatto. Il Cosenza ospita il Brescia nella 28^a giornata di serie B. I padroni di casa arrivano dalla sconfitta contro il Foggia, ma le speranze per rientrare in corsa play-off sono ancora molte. Le rondinelle arrivano dalla sconfitta interna contro il Cittadella: serve un successo per rilanciare la corsa in testa alla classifica e allontanare, almeno momentaneamente, il Palermo. Tutto può ancora succedere, soprattutto in chiave promozione diretta.

COME ARRIVA IL COSENZA - Tre vittorie nelle ultime cinque partite, non male per una squadra che arrivava con ambizioni di salvezza. Tre punti dalla zona play-off, questo può essere il momento per cambiare rotta e iniziare a puntare in alto. Servirà comunque una buona prestazione per poter ottenere punti contro la capolista. Qualche dubbio per mister Braglia, che dovrà fare a meno di Corsi, Idda e Trovato. Possibile un 4-3-3, con Bittante, Capela, Dermaku e Legittimo a protezione di Perina. Palmiero in cabina di regia, con Bruccini e Sciaudone a supporto. Unica punta Litteri, con Baez e Tutino sulle corsie esterne.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Lo stop contro il Cittadella ha ridimensionato le aspettative del club lombardo, che deve guardarsi anche dalle dirette concorrenti per la promozione diretta. Corini sa che una vittoria su un campo complesso potrebbe dare slancio ai suoi, soprattutto dal punto di vista psicologico. Si cambia pochissimo dal punto di vista del modulo, ma anche per quanto riguarda gli interpreti. Sabelli, Romagnoli e Gastaldello sono sicuri di una maglia, Semprini è in vantaggio su Mateju. Tonali in cabina di regia, con Bisoli e Ndoj a supporto. Spalek vertice alto del rombo, con Torregrossa e Donnarumma pronti a scardinare la difesa rossoblù.

LE PROBABILI FORMAZIONI

COSENZA (4-3-3): Perina; Bittante, Capela, Dermaku, Legittimo; Bruccini, Palmiero, Sciaudone; Baez, Litteri, Tutino.

A disposizione: Saracco, D'Orazio, Hristov, Mungo, Izco, Schetino, Garritano, Embalo, Maniero.

Allenatore: Piero Braglia

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Romagnoli, Gastaldello, Semprini; Bisoli, Tonali, Ndoj; Spalek; Torregrossa, Donnarumma.

A disposizione: Andrenacci, Mateju, Lancini, Dall'Oglio, Martinelli, Viviani, Cortesi, Rodriguez.

Allenatore: Eugenio Corini