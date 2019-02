Le probabili formazioni di Cosenza-Cittadella - Lupi a caccia di punti

© foto di Andrea Rosito

Bella sfida al San Vito-Marulla tra Cosenza e Cittadella. I calabresi sono a caccia di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica, i veneti, invece, cercano il colpo per consolidarsi in quella playoff. La squadra di Braglia viene dalla bella rimonta contro il Verona, un punto prezioso per rimanere sopra la zona calda, invece quella di Venturato è reduce dalla vittoria roboante contro il Carpi. All'andata è finita 2-0 con la doppietta su rigore di Iori. Calcio d'inizio alle ore 15.00. L'arbitro è Minelli della sezione di Varese.

COME ARRIVA IL COSENZA - I calabresi vogliono vendicare la sconfitta dell'andata e risalire la china anche con i nuovi acquisti del mercato di gennaio. Indisponibili Garritano e Trovato, sarà 4-3-3 con Perina in porta, Corsi e D'Orazio esterni, Idda e Dermaku centrali. Bruccini, Sciaudone e Mungo in mezzo, Baez, Tutino ed Embalo in avanti. Diffidati D'Orazio, Garritano, Mungo e Palmiero.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - I veneti hanno un buon ruolino di marcia lontano dal Tombolato: 2 vittorie e 6 pareggi, ma non hanno vinto nelle ultime 5 trasferte. Nessuno squalificato, solo un diffidato, Branca. Out Rizzo e Scappini. Sarà 4-3-1-2 con Paleari in porta, Cancellotti e Benedetti terzini, Drudi e Adorni centrali. Settembrini, Iori e Branca in mezzo, Schenetti alle spalle di Finotto e Moncini.

LE PROBABILI FORMAZIONI

COSENZA (4-3-3): Perina; Corsi, Idda, Dermaku, D'Orazio; Bruccini, Sciaudone, Mungo; Baez, Tutino, Embalo. A disposizione: Saracco, Bittante, Capela, Hristov, Legittimo, Schetino, Palmiero, Maniero. Allenatore: Braglia.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Cancellotti, Drudi, Adorni, Benedetti; Settembrini, Iori, Branca; Schenetti; Moncini, Finotto. A disposizione: Maniero, Camigliano, Parodi, Bussaglia, Pasa, Siega, Proia, Panico, Diaw, Frare. Allenatore: Venturato.

ARBITRO: Minelli della sezione di Varese.