Le probabili formazioni di Cosenza-Cremonese - Bella sfida al "Marulla"

Il Cosenza ospita al "San Vito-Marulla" la Cremonese in una gara valevole per la 23/a giornata di Serie B. Entrambe le squadre, fuori dalla zona calda della classifica, cercano punti pesanti per allontanarsene. Sconfitta cocente per il Cosenza, nell'ultimo turno, contro il Livorno: il margine sulla parte pericolante della graduatoria si è ridotta. Anche la Cremonese è reduce da un risultato deludente: pari a reti inviolate contro il Padova, ultimo in classifica. Lecito attendersi, dunque, una partita tirata e incerta fino agli ultimi istanti. All'andata è finita con la vittoria dei lombardi per 2-0. L'ultimo precedente in casa risale al secolo scorso: stagione 1998-1999 e successo dei calabresi per 2-0 con la doppietta di Tatti. Calcio d'inizio alle ore 15.00. L'arbitro è Baroni della sezione di Firenze.

COME ARRIVA IL COSENZA - Tre pareggi consecutivi, poi una vittoria e una sconfitta. Questo è il ruolino di marcia dei calabresi negli ultimi cinque turni. La squadra di Braglia deve vincere trascinata dal suo tridente d'attacco. Squalificati D'Orazio e Tutino, diffidati Garritano, Mungo e Palmiero. Out Maniero e Trovato. Sarà 4-3-3 con Embalo, LItteri e Baez ad assaltare la difesa della Cremonese.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare per i lombardi. La formazione di Rastelli naviga a metà classifica, a distanza di sicurezza dalla zona calda, ma vicina anche a quella playoff. Squalificato Arini, diffidati Dos Santos e Boultam, out Dos Santos, Castrovili, Montalto e Radunovic. Sarà 4-4-2 con Strizzolo e Piccolo coppia d'attacco.

COSENZA (4-3-3) Perina; Corsi, Dermaku, Idda, Legittimo; Bruccini, Palmiero, Sciaudone; Embalo, Litteri, Baez. A disposizione: Saracco, Bittante, Capela, Hristov, Schetino, Mungo, Garritano. Allenatore: Braglia.

CREMONESE (4-4-2) Ravaglia, Mogos, Caracciolo, Terranova, Migliore; Emmers, Castagnetti, Soddimo, Strefezza; Piccolo, Strizzolo. A disposizione: Agazzi, Volpe, Del Fabro, Rondanini, Renzetti, Mbaye, Boultam, Croce, Carretta, Longo. Allenatore: Rastelli.

ARBITRO: Baroni della sezione di Firenze