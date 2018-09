Le probabili formazioni di Cosenza-Hellas - Di Carmine più del Pazzo

Fischio d'inizio alle 18. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Esordio casalingo in campionato per il Cosenza, che ospiterà al Marulla l'Hellas Verona nel secondo turno di B. Ambizioni di salvezza - quantomeno ai nastri di partenza - per i calabresi, rinvigoriti da un mercato estivo che ha portato in dote numerosi volti nuovi (Maniero e Garritano su tutti). Se i bruzi bramano i primi tre punti in cadetteria, di contro i gialloblù vogliono dare subito slancio alla loro rincorsa alla A. Dopo il mezzo passo falso nel derby contro il Padova, l'obiettivo è rialzare immediatamente la testa, per avvicinare quanto prima il gruppo di testa della graduatoria.

COME ARRIVA IL COSENZA - Il pari beffa contro l'Ascoli non dovrebbe aver determinato alcun stravolgimento inatteso nelle gerarchie di mister Braglia. Ecco allora che al momento l'ipotesi più accreditata rimane la conferma dell'undici schierato all'esordio: davanti a Saracco linea difensiva a tre presidiata da Capela, Dermaku e Legittimo. Corsi e D'Orazio restano in pole per le corsie laterali, viaggia spedito verso il rilancio anche Mungo. Verna e Garritano sono al momento favoriti per i due slot vacanti in mediana, più defilato Palmiero, che resta però in corsa. In attacco nuova chance per il duo Maniero-Tutino.

COME ARRIVA L'HELLAS - Grosso non cambia e, come il dirimpettaio Braglia, medita di riproporre in blocco l'undici anti-Padova. Silvestri tra i pali, Almici (suo il timbro sblocca-derby) sul binario destro e Crescenzi sul versante opposto. Al centro della retroguardia Caracciolo farà verosimilmente coppia con Marrone. Henderson play basso, spalleggiato da Colombatto e Laribi. L'abbondanza in attacco induce fisiologicamente ad alcune riflessioni: pochi dubbi su Ragusa e Matos, l'unico vero ballottaggio riguarda Di Carmine, insidiato da Pazzini, con l'ex Perugia lievemente avanti in un faccia a faccia piuttosto serrato.

Ecco le probabili formazioni:

COSENZA (3-5-2): Saracco; Capela, Dermaku, Legittimo; Corsi, Verna, Mungo, Garritano, D'Orazio; Maniero, Tutino. A disposizione: Cerofolini, Idda, Palmiero, Pérez, Di Piazza, Tiritiello, Schetino, Varone, Bearzotti, Anastasio, Pascali, Baez. Allenatore: Piero Braglia.

HELLAS (4-3-3): Silvestri; Almici, Caracciolo, Marrone, Crescenzi; Colombatto, Henderson, Laribi; Ragusa, Di Carmine, Matos. A disposizione: Ferrari, Tozzo, Eguelfi, Gustafson, Pazzini, Balkovec, Zaccagni, Calvano, Kumbulla, Danzi, Tupta. Allenatore: Fabio Grosso.