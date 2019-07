Le probabili formazioni di Costa d'Avorio-Algeria - Panchina per Ounas

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Senza alcun dubbio è facile affermare che questa è la Coppa d'Africa delle sorprese, quanti verdetti a sorpresa ha già regalato quest'edizione con diverse favorite fuori quando siamo appena arrivati ai quarti di finale. Eliminati i padroni di casa dell'Egitto, seguono a ruota il Marocco e il Camerun. Questo pomeriggio sarà la volta di una tra Costa d'Avorio e Algeria, formazioni con buoni valori tecnici e che possono giocarsi le loro carte fino alla finale. La Costa d'Avorio dopo il periodo d'oro capitanata da Drogba, adesso si affida alle frecce Nicolas Pepe e Wilfred Zaha senza dimenticare la fisicità in mezzo del rossonero Kessié. La nazionale di Kamara ha perso soltanto una delle quattro partite giocate, sconfitta di misura nella fase a gironi contro il Marocco del grande ex in panchina Renard. Da seconda ha guadagnato il pass per gli ottavi battendo anche il Mali e adesso si gioca il tutto per tutto contro gli algerini. Squadra tosta e ben dotata tecnicamente l'Algeria, ha regalato spettacolo nel turno precedente con la vittoria per 3-0 contro la Guinea. Tra i grandi protagonista l'ala del Napoli Ounas, tre reti in questa Coppa d'Africa che potrebbe rappresentare la definitiva consacrazione prima di conoscere il proprio futuro. Insieme a lui ovviamente la stella più luminosa del calcio algerino, il campione d'Inghilterra Mahrez che fin qui ha segnato un gol in meno del "napoletano". Probabilmente questo pomeriggio non ci annoierà.

COME ARRIVA LA COSTA D'AVORIO - Tante conferme per il commissario tecnico Kamara per questa sfida decisiva contro l'Algeria, solito 4-3-3 con buona parte degli undici che hanno battuto il Mali confermati. Ancora in dubbio Aurier, non al meglio il terzino del Tottenham che nella difesa a quattro sarà sostituito sulla destra da Bagayoko con Coulibaly sul versante opposto. Al centro ci sarà la coppia formata da Konan e Traoré mentre lavorare da vertice basso del centrocampo Dié. Fisico e tecnica garantiscono le due mezzali degli ivoriani, da una parta il milanista Franck Kessié e dall'altra invece Gbamin. Soltanto un gol in questa competizione per il centravanti Jonathan Kodjia che sarà confermato al centro dell'attacco affiancato dalle due frecce Zaha e Pepe.

COME ARRIVA L'ALGERIA - Non sarà una passeggiata per la formazione di Djamel Belmadi questo pomeriggio, probabilmente l'avversario più difficile da contrastare la Costa d'Avorio. L'Algeria comunque si presenterà con un 4-1-4-1 a trazione offensiva. Dovrebbe partire nuovamente dalla panchina Ounas, l'attaccante del Napoli infatti viene spesso schierato a gara in corso per sfinire la retroguardie avversarie con la sua velocità. Ci sarà ovviamente Mahrez che agirà lungo la corsia destra mentre sulla fascia opposta ci sarà Belaili, si sposta in zona centrale Feghouli al fianco dell'ormai neo rossonero Bennacer mentre davanti alla difesa ad agire da raccordo spazio per Guedioura. Davanti l'unica punta è Bounedijah. Tornando al reparto difensivo, davanti alla porta di M'Bolhi la coppia centrale formata da Mandi e Benlamri con sulle fasce Atal e Bensebaini, entrambi grandi protagonisti nel campionato francese.

LE PROBABILI FORMAZIONI

COSTA D'AVORIO (4-3-3): Gbohouo; Bagayoko, Traoré, Konan, Coulibaly; Gbamin, Dié, Kessié; Pepe, Kodjia, Zaha. Commissario tecnico: Ibrahim Kamara.

ALGERIA (4-1-4-1): M'Bolhi; Atal, Mandi, Benlamri, Bensebaini; Guedioura; Mahrez, Feghouli, Bennaccer, Belaili; Bounedjiah. Commissario tecnico: Djamel Belmadi.