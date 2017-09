Le probabili formazioni di Cremonese-Avellino - Mokulu contro Ardemagni

© foto di Federico Gaetano

Siamo alla seconda giornata ma il campionato ha già regalato le sue emozioni, ha dimostrato che la Cremonese, nonostante la sconfitta contro il Parma, può recitare un ruolo da protagonista mentre l'Avellino ha consegnato un'ottimo organico a disposizione di Walter Novellino. Il tecnico dei padroni di casa Attilio Tesser avrà preparato nel migliore dei modi la prima gara al Giovanni Zini mentre il collega non lascia mai nulla al caso. La Cremonese, nonostante sia neopromossa, ha un organico di esperienza tra cui spiccano Renzetti, Croce e il brasiliano ex Livorno Paulinho. Gli irpini invece hanno deciso di puntare sul giovane Tommaso Morosini e sulle reti del solito Ardemagni. L'arbitro della gara sarà il signor Davide Ghersini di Genova.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Pochi problemi di formazione per Attilio Tesser che può contare sui due colpi del mercato, Paulinho e l'ultimo arrivato Antonio Piccolo. L'ex Spezia potrebbe partire dal primo minuto nel ruolo di trequartista, in ballottaggio con Perrulli, con la coppia d'attacco formata da Brighenti e Mokulu. Centrocampo esperto e solido con Arini, Pesce e Croce mentre sulle fasce due ex Cesena come Almici e Renzetti.

COME ARRIVA L'AVELLINO - Il tecnico Walter Novellino, valore aggiunto dell'Avellino, dovrà fare a meno del capitano D'Angelo al quale si aggiunge Paghera che comunque andrà in panchina. La coppia di centrocampisti sarà formata da Di Tacchio e Moretti. Titolare in avanti Morosini che affiancherà Ardemagni, autore già di un gol nella vittoria in rimonta contro il Brescia. Scalda i motori in panchina l'esperto Castaldo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CREMONESE (4-3-1-2): Ravaglia; Almici, Claiton, Canini, Renzetti; Arini, Pesce, Croce; Piccolo, Brighenti, Mokulu. Allenatore: Attilio Tesser.

AVELLINO (4-4-2): Lezzerini; Laverone, Suagher, Migliorini, Rizzato; Lasik, Moretti, Di Tacchio, Molina; Morosini, Ardemagni. Allenatore: Walter Novellino.