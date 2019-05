Le probabili formazioni di Cremonese-Brescia - Grigiorossi vicini ai playoff

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Cremonese sogna i playoff, il Brescia vuole festeggiare al meglio la promozione in A. La sfida dello Zini non è banale come può sembrare. I grigiorossi sono risaliti fino all'ottavo posto con un punto di vantaggio su Cittadella e Perugia. Le Rondinelle, invece, sono reduci dalla festa dopo l'aritmetica certezza del ritorno in Serie A. I precedenti fra Cremonese e Brescia in campionato sono 49. Il Brescia conduce con 21 vittorie, 17 pareggi e 11 vittorie grigiorosse. A Brescia la Cremonese ha vinto in tutto 4 volte a fronte di 8 pareggi e 13 vittorie bresciane. A Cremona invece 8 vittorie bresciane, 9 pareggi e 7 vittorie grigiorosse. Si va verso il record di spettatori allo Zini: più di 10mila le presenze. Calcio d'inizio alle ore 15.00. L'arbitro è Nasca della sezione di Bari.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Tre vittorie consecutive, quattro nelle ultime cinque. La squadra di Rastelli è risalita alla grande nel finale di stagione e adesso si sognano i playoff. Ottimo il ruolino di marcia in casa con 32 punti conquistati e solo sei reti subite (miglior difesa in casa di tutto il torneo). Con questi numeri si può far male alla capolista, ormai promossa in A. 3-5-2 per i grigiorossi con Strizzolo e Carretta coppia d'attacco.

COME ARRIVA IL BRESCIA - La Serie A è ormai una splendida certezza. L'obiettivo delle Rondinelle è quello di arrivare primi nel torneo. Positivo il rendimento in trasferta con 24 punti conquistati e ben 30 reti realizzate. Sarà 4-3-1-2 per Corini con Spalek alle spalle di Torregrossa e Donnarumma, sempre più vicino al titolo di capocannoniere.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Caracciolo, Claiton, Terranova; Mogos, Arini, Castagnetti, Emmers, Migliore; Strizzolo, Carretta. Allenatore: Rastelli

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Cistana, Romagnoli, Martella; Dessena, Tonali, Dall’Oglio; Spalek; Torregrossa, Donnarumma. Allenatore: Corini.

ARBITRO: Nasca della sezione di Bari.