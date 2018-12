Le probabili formazioni di Cremonese-Cittadella - Rastelli punta su Paulinho

Obiettivo vittoria. La Cremonese davanti al proprio al pubblico non vuole mancare l'appuntamento con il successo, tre punti per mantenere a distanza la zona rossa e proiettarsi in area playoff. Il cambio in panchina ha sortito gli effetti desiderati, con Rastelli sono arrivati sei punti su nove disponibili. Importante l'ultima vittoria conquistata allo Zini di misura contro il Crotone. Il calendario ha consentito alla Cremonese di disputare due gare consecutive davanti al proprio pubblico, un fattore da sfruttare a proprio favore per i grigiorossi. Asfittici in attacco ma solidi e poco vulnerabili in fase difensiva, sono mancate le reti visti anche gli infortuni di gente del calibro di Paulinho e Montalto uniti alla poca vena realizzativa di capitan Brighenti. L'avversario è di quelli tosti, arriva il Cittadella di Venturato impegnato in settimana in Coppa Italia. Il confronto contro il Benevento ha visto i veneti uscire sconfitti per la rete decisiva di Bandinelli che ha precluso il cammino nella competizione. Meglio in campionato, quarto posto a sole sei lunghezze dalla capolista Palermo e ad un passo dalla seconda piazza. Il Cittadella è sicuramente una delle piacevoli conferme del campionato cadetto dopo la buona stagione passata. Nell'ultima sfida è arrivato il successo per 3-1 contro la Salernitana, Strizzolo con una doppietta non ha fatto rimpiangere il capocannoniere Finotto squalificato. L'ultimo confronto allo Zini risale allo scorso campionato, 1-1 il risultato finale con le reti di Juanito Gomez e Manuel Ieri.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Massimo Rastelli deve ancora far fronte al problema infortuni, per un Paulinho che recupera si ferma invece Brighenti. L'ex tecnico del Cagliari conferma il 4-3-3 con il brasiliano ex Livorno nel ruolo di centravanti affiancato da Castrovilli, tra i migliori dei suoi e Antonio Piccolo. In mezzo al campo out anche l'uomo delle promozioni, Castagnetti, al suo posto spazio per Leandro Greco con Arini ed il rientrante Emmers in panchina nell'ultima sfida contro il Crotone. In porta non ci sarà il lungodegente Radunovic, pali difesa da Ravaglia protetto dalla consueta linea a quattro formata da Claiton e Terranova centrali mentre sugli esterni ci sarà Mogos a destra con Migliore sul versante opposto. Ancora indisponibile l'ex bomber della Ternana Adriano Montalto.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Meno problemi di organico invece per Roberto Venturato, squalifica scontata di un turno per Finotto che comunque non sarà presente allo Zini e rientrerà nel prossimo match contro l'Ascoli. Il tecnico dei veneti schiera i suoi con il 4-3-1-2, in porta Paleari mentre in difesa spazio alla coppia centrale formata da Frare e Agostino Camigliano. Sugli esterni tanta corsa assicurata da Cancellotti che agirà sulla destra con sulla corsia opposta l'ex Reggina Amedeo Benedetti. In cabina di regia il capitano Manuel Iori, in gol nell'ultimo precedente, affiancato da Settembrini e Branca. Come detto sopra assente Finotto in attacco, ci sarà il giovane Panico a far coppia con Strizzolo con Schenetti a supporto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CREMONESE (4-3-3): Ravaglia; Mogos, Claiton, Terranova, Migliore; Emmers, Greco, Arini; Piccolo, Paulinho, Castrovilli. Allenatore: Massimo Rastelli.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Cancellotti, Frare, Camigliano, Benedetti; Settembrini, Iori, Branca; Schenetti; Strizzolo, Panico. Allenatore: Roberto Venturato.