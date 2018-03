Le probabili formazioni di Cremonese-Cittadella - Tegola Claiton per Tesser

Fischio d'inizio alle 15. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il rush finale all'orizzonte, la rincorsa ai play-off che s'infuoca. Il trentesimo atto di Serie B vedrà contrapposte Cremonese e Cittadella, distanziate nella graduatoria da nove lunghezze. Il ricco bottino delle ultime quattro gare ha proiettato i veneti al terzo posto: insegue il Palermo, che potrebbe mettere la freccia in caso di successo nel recupero con il Parma. Umore diametralmente opposto, per certi versi, in casa grigiorossa: l'appuntamento con la vittoria manca addirittura dal venti gennaio, e nell'ultimo turno è arrivato il roboante ed inatteso tonfo contro il fanalino di coda Ternana.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Tegola Claiton, k.o. dopo un rude contrasto in allenamento. Si teme un lungo stop per il brasiliano, che rimarrà ai box insieme ad Almici, Mokulu e Procopio. Scelte pressoché obbligate in difesa: Cinaglia e Renzetti sui binari esterni, Canini e Marconi al centro della retroguardia. Pesce vertice basso nella linea mediana a tre, Cavion e Croce in pole per spalleggiarlo, resta però in corsa Arini. Piccolo più di Castrovilli per la trequarti, restyling per il tandem offensivo: panchina per Scamacca e Scappini, chance per Brighenti e Gomez.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Costretto al forfait Chiaretti per una sindrome influenzale. Alfonso tra i pali, confermati Pelagatti e Salvi, Varnier avanti su Adorni per far coppia con Scaglia. Insieme a Iori, autore della prima rete contro il Pescara, dovrebbero esserci Settembrini e Bartolomei. Dentro anche Schenetti, che potrebbe avanzare di qualche metro il proprio raggio d'azione, alle spalle del duo d'attacco composto da Christian Kouamé e Luca Vido.

Ecco le probabili formazioni:

CREMONESE (4-3-1-2): Ujkani; Cinaglia, Canini, Marconi, Renzetti; Cavion, Pesce, Croce; Piccolo; Brighenti, Gomez. A disposizione: D'Avino, Ravaglia, Garcia Tena, Arini, Castrovilli, Cinelli, Macek, Perrulli, Sbrissa, Camara, Scamacca, Scappini. Allenatore: Attilio Tesser.

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso; Pelagatti, Scaglia, Varnier, Salvi; Settembrini, Iori, Bartolomei; Schenetti; Vido, Kouamé. A disposizione: Paleari, Benedetti, Pezzi, Adorni, Lora, Pasa, Maniero, Strizzolo, Arrighini. Allenatore: Roberto Venturato.