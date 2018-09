Le probabili formazioni di Cremonese-Cosenza - Lupi a caccia della vittoria

Fischio d'inizio stasera alle 19.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Giuseppe Scialla

Quinto turno di campionato per la Serie B. La Cremonese di Mandorlini ospita allo Zini il Cosenza di Braglia in uno dei due posticipi. Alle 19.00 al via un match che si preannuncia frizzante. I grigiorossi hanno ottenuto sei punti in quattro gare con 1 vittoria e 3 pareggi, i rossoblu, invece, hanno ottenuto 2 pareggi e 2 sconfitte nelle prime quattro partite. Cinque precedenti allo Zini tra le due squadre e un bilancio in perfetta parità: due vittorie per i padroni di casa, due per i calabresi e un pareggio. L'ultima sfida è della stagione 1998-1999: 3-0 per il Cosenza con reti di Moscardi, Manfredini e De Francesco. L'arbitro del match è Massimi della sezione di Termoli.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Parità nel match dell'Euganeo contro il Padova, la squadra di Mandorlini vuole ottenere il secondo successo di fila dinanzi al proprio pubblico (l'altro successo è stato per 2-0 contro lo Spezia). Sarà 4-3-3 per i grigiorossi con Radunovic in porta, Mogos e Migliore terzini, Dos Santos e Terranova in mezzo, Arini, Castagnetti e Croce in mezzo. Castrovilli e Perrulli accanto a Paulinho in attacco. Indisponibili Montalto e Piccolo.

COME ARRIVA IL COSENZA - Raggiunto nel finale del Livorno, i calabresi vogliono conquistare la vittoria, mai ottenuta in questo inizio di stagione. Sarà 3-5-2 per i calabresi con Saracco in porta, Capela, Dermaku e Legittimo in difesa. Corsi e D'Orazio esterni, Varone, Bruccini e Garritano in mezzo. Tutino e Maniero attaccanti. Indisponibili Trovato e Schetino.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CREMONESE (4-3-3): Radunovic, Mogos, Dos Santos, Terranova, Migliore; Arini, Castagnetti, Croce; Castrovilli, Paulinho, Perrulli. A disposizione: Ravaglia, Volpe, Del Fabro, Kresic, Renzetti, Greco, Carretta, Strefezza, Brighenti, Emmers. Allenatore: Mandorlini.

COSENZA (3-5-2): Saracco, Capela, Dermaku, Legittimo; Corsi, Varone, Bruccini, Garritano, D'Orazio; Tutino, Maniero. A disposizione: Cerofolini, Idda, Pascali, Tiritiello, Anastasio, Bearzotti, Mungo, Palmiero, Verna, Baclet, Perez, Di Piazza. Allenatore: Braglia.

ARBITRO: Massimi della sezione di Termoli.