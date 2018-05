Le probabili formazioni di Cremonese-Novara - Punti pesanti allo "Zini"

Fischio d'inizio alle 15. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Sfida fra squadre in difficoltà questo pomeriggio allo “ZinI”. La Cremonese ospiterà il Novara nella 39a giornata di Serie B. I grigiorossi sono in piena crisi con una vittoria che manca ormai dalla prima giornata di ritorno, 1-0 sul Parma. In tutti il girone di ritorno il team lombardo ha raccolto otto punti in 16 partite precipitando dalla zona playoff a quella playout. Non è bastato l’esonero di Attilio Tesser a cambiare la marcia. L’esordio di Andrea Mandorlini è coinciso con la sconfitta sul campo dello Spezia. Di fronte ci sono gli azzurri di Di Carlo, a caccia di punti per abbandonare la zona calda della classifica. I piemontesi sono in serie negativa da cinque giornate dove hanno raccolto solamente tre punti, frutto di tre pareggi e due sconfitte, entrambi davanti al pubblico amico. La sfida di andata terminò in parità con un autogol di Claiton Dos Santos che ha salvato il Novara al 94’ contro la Cremonese, portatasi in vantaggio con Scappini nella prima frazione di gara. L’incontro sarà affidato al signor Eugenio Abbattista della sezione arbitrale di Molfetta.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Andrea Mandorlini dovrà far fronte, come Tesser in precedenza, ad una lunga lista di indisponibili. Out i lungodegenti Almici, Paulinho, Juanito Gomez, Mokulu, Piccolo e Procopio, il tecnico grigiorosso dovrebbe schierare un 4-3-3 con Ujkani fra i pali. In difesa Canini sarà squalificato e dovrebbe essere rimpiazzato da Claiton Dos Santos che farà coppia con Marconi. Gli esterni dovrebbero essere percorsi da Cinaglia e Renzetti. In cabina di regia Pesce con Arini e uno fra Cavion e Cinelli, quest’ultimo sembrerebbe favorito. In attacco il tridente potrebbe essere formato da Macek e Castrovilli sugli esterni mentre Scappini dovrebbe essere la punta centrale.

COME ARRIVA IL NOVARA - Domenico Di Carlo potrebbe confermare la squadra che sabato scorso ha strappato un punto all’Empoli capolista. Lo schema dovrebbe essere il 4-4-2 con Montipò fra i pali e la coppia centrale Chiosa-Troest. Le fasce laterali dovrebbero essere percorse da Golubovic e Calderoni mentre in mediana potrebbero essere schierati dal primo minuto ancora Sciaudone e Orlandi con Dickmann e Seck esterni. In attacco Puscas, in gol anche al “Castellani” dovrebbe essere riconfermato mentre al fianco Moscati, Sansone e Maniero si contenderanno una maglia da titolare.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CREMONESE (4-3-3): Ujkani; Cinaglia, Marconi, Claiton, Renzetti; Arini, Pesce, Cinelli; Macek, Scappini, Castrovilli. A disposizione: Ravaglia, D’Avino, Brighenti, Camara, Cavion, Croce, Forni, Garcia Tena, Massari, Perrulli, Sbrissa, Scamacca. Allenatore: Andrea Mandorlini.

NOVARA (4-4-2): Montipò; Golubovic, Chiosa, Troest, Calderoni; Dickmann, Orlando, Sciaudone, Seck; Sansone, Puscas. A disposizione: Benedettini, Farelli, Del Fabbro, Mantovani, Casarini, Maracchi, Moscati, Ronaldo, Di Mariano, Lukanovic, Macheda, Maniero. Allenatore: Domenico Di Carlo.