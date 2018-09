Le probabili formazioni di Cremonese-Pescara - Montalto contro Cocco

© foto di Federico Gaetano

Tutto pronto allo Stadio Giovanni Zini per l'esordio in campionato della Cremonese dopo un'estate infinita di ricorsi e polemiche, la Serie B parte e con essa la squadra di Mandorlini che affronterà il Pescara. I padroni di casa si candidano seriamente alla lotta per la promozione, in sede di mercato infatti è stata allestita una squadra capace di poter battagliare per i piani alti della classifica lasciandosi alle spalle la seconda parte della scorsa stagione. La formazione di Mandorlini accoglie Adriano Montalto che, nonostante la retrocessione della Ternana, è stato uno dei grandi protagonisti dell'ultimo campionato. I grigiorossi dovranno fare tesoro degli errori commessi da gennaio in poi, una serie di risultati negativi che hanno portato la Cremonese dalla zona playoff al serio rischio playout. Di contro un Pescara che riparte dalla certezza Bepi Pillon con un manipolo di giovani interessanti, su tutti Capone, Melegoni e Antonucci. Per gli abruzzesi non manca comunque l'esperienza, dentro gente come Balzano, Ciofani, Memushaj ed il recupero di un attaccante di categoria come Andrea Cocco. Nessun obiettivo dichiarato ma tanta voglia di far bene. Non male l'esordio stagionale in Coppa Italia con la sconfitta di misura contro il Chievo, squadra di categoria superiore. A dirigere la partita ci sarà il fischietto di Pordenone Riccardo Ros. La scorsa stagione la sfida dello Zini non regalò un grande spettacolo con un pareggio scialbo, stesso risultato anche all'Adriatico.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Una squadra completamente rinnovata quella messo in mano ad Andrea Mandorlini, tecnico esperto per la categoria che ha conquistato anche una promozione in massima serie alla guida dell'Hellas Verona. Ci sarà il colpo Adriano Montalto, l'attaccante ex Ternana è in ballottaggio con Brighenti ma parte favorito per essere il centravanti titolare del tridente. Ai suoi fianchi l'ex compagno Mirko Carretta e il giovane Castrovilli alla ricerca della consacrazione. In porta c'è Radunovic con Mogos e Migliore sulle corsie esterne mentre saranno gli esperti Claiton e Terranova a blindare la retroguardia. A centrocampo dentro Castagnetti insidiato da Greco, l'ex Empoli è stato uno degli artefici silenziosi della promozione dei toscani nell'ultima stagione. In mezzo un posto sicuro per Arini mentre l'ex Daniele Croce si gioca una maglia con Emmers.

COME ARRIVA IL PESCARA - Più di qualche dubbio per Bepi Pillon riguardo l'undici titolare da mandare in campo allo Zini. Partendo dalla retroguardia ci sarà spazio per uno degli ultimi arrivi, Matteo Ciofani occuperà il ruolo di terzino destro con Balzano che si muoverà sulla fascia opposta viste le condizioni non ottimali di Del Grosso. A difesa della porta di Fiorillo probabile l'utilizzo di Scognamiglio al fianco del giovane Perrotta. Nel reparto mediano non ci sarà Palazzi, indisponibile dopo la gara da titolare contro il Chievo ed al suo posto si giocano una maglia Melegoni e Machin, il primo leggermente favorito. In avanti il tecnico abruzzese dovrà sciogliere i dubbi con Cocco che dovrebbe partire dall'inizio a scapito di Monachello, ci sarà invece Mancuso ed il giovane Antonucci. Parte dalla panchina Capone, l'ex Atalanta è in ritardo di condizione dopo l'Europeo U20.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CREMONESE (4-3-3): Radunovic; Mogos, Claiton, Terranova, Migliore; Arini, Castagnetti, Croce; Carretta, Montalto, Castrovilli. Allenatore: Andrea Mandorlini.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Ciofani, Scognamiglio, Perrotta, Balzano; Memushaj, Brugman, Melegoni; Mancuso, Cocco, Antonucci. Allenatore: Giuseppe Pillon.