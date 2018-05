Le probabili formazioni di Cremonese-Venezia - Litteri-Geijo più di Marsura

Fischio d'inizio alle 15. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Archiviati i play-off, Venezia sogna e vola a Cremona. Con i soli due turni residui della regular season, il secondo posto è alla stregua di una missione impossibile, ma l'aritmetica concede ancora una timida speranza. Momento magico per i lagunari: cinque successi consecutivi, dodici reti siglate, e appena due incassate. Dopo il tonfo all'esordio, Mandorlini ha acciuffato due punti contro Novara ed Empoli: l'obiettivo in casa grigiorossa è scongiurare l'insidia play-out, per cestinare il prima possibile il tumultuoso periodo recente.

COME ARRIVA LA CREMONESE - Costretto a far la conta degli assenti mister Mandorlini: guai muscolari per Paulinho e Procopio, ai box anche Almici, Castrovilli, Cinaglia e il lungodegente Mokulu. Davanti a Ujkani fiducia ancora a Canini e Renzetti sui binari esterni, Claiton e Marconi coppia centrale. Pesce play basso, insieme a lui Arini (suo il centro contro l'Empoli) e Croce. Brighenti parte in pole per guidare il tridente, Piccolo rientra e scalzerà verosimilmente Macek, Perrulli dovrebbe prendersi ancora l'out mancino.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Pinato dà forfait, arruolabile Andelkovic, che non è però al meglio. Frey dovrebbe essere dunque preferito allo sloveno, nella linea a tre sigillata dai soliti Modolo e Domizzi. Bruscagin e Garofalo presidieranno i corridoi laterali, non si tocca Stulac, grande protagonista dell'esaltante successo al fotofinish contro il Foggia. Falzerano e Suciu i due interni, pronti a graffiare con le loro incursioni. Solito rebus per il tandem: Marsura, Litteri e Geijo in lizza per due maglie.

Ecco le probabili formazioni:

CREMONESE (4-3-3): Ujkani; Canini, Claiton, Marconi, Renzetti; Arini, Pesce, Croce; Piccolo, Brighenti, Perrulli. A disposizione: Ravaglia, D'Avino, Camara, Cavion, Cinelli, Garcia Tena, Juanito Gomez, Macek, Sbrissa, Scamacca, Scappini. Allenatore: Andrea Mandorlini.

VENEZIA (3-5-2): Audero; Frey, Modolo, Domizzi; Bruscagin, Falzerano, Stulac, Suciu, Garofalo; Litteri, Geijo. A disposizione: Vicario, Russo, Andelkovic, Bentivoglio, Soligo, Zigoni, Fabiano, Firenze, Marsura, Cernuto, Zampano, Del Grosso. Allenatore: Filippo Inzaghi.