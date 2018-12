Le probabili formazioni di Croazia-Spagna - Brozovic dal 1', torna Alba

Calcio d'inizio ore 20.45. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

Quinta giornata della UEFA Nations League che non può non partire col botto: è Croazia-Spagna la sfida di cartello. Una partita che vedrà di fronte due grandi nazionali, che negli ultimi anni hanno regalato grandi emozioni ai propri sostenitori. Brozovic e compagni, arrivati in finale all’ultimo mondiale (poi vinto dalla Francia), hanno l’obbligo di riscattare il clamoroso 6-0 maturato nel match di andata in favore della squadra di Luis Enrique, che vincendo anche stasera concluderebbe la fase a gironi col passaggio del turno ed il primo posto nel quarto raggruppamento della League A.

A dirigere l'incontro che si disputerà allo stadio "Maksimir" di Zagabria sarà il bielorusso Aleksei Kulbakov.

COME ARRIVA LA CROAZIA - Solito 4-2-3-1 per Dalic, che in avanti dovrebbe affidarsi all’esperienza e alla voglia di Ante Rebic: alle spalle del centravanti spazio a Perisic, Modric e Kramaric, in vantaggio su Rog. In mediana Brozovic dovrebbe spuntarla su Kovacic per affiancare Rakitic. In difesa, infine, linea a quattro composta da Vrsaljko, Lovren, Vida e Pivaric.

COME ARRIVA LA SPAGNA - 4-3-3 per Luis Enrique, che potrebbe dare una chance ad Isco dopo il “caso” Madrid. Lui, insieme ad Asensio e Morata, formerà il tridente d’attacco. A centrocampo tutto passerà dai piedi di Sergio Busquets, che sarà affiancato da Ceballos e Saul Niguez. In difesa, infine, torna tra i convocati Jordi Alba: a sinistra ci sarà lui, per completare un reparto in cui sono certi di una maglia da titolare Jonny, Inigo Martinez e Sergio Ramos.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CROAZIA (4-2-3-1): Kalinic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Pivaric; Brozovic, Rakitic; Kramaric, Modric, Perisic; Rebic. A disposizione: Livakvic, Letica, Jevdaj, Caleta-Car, Milic, Mitrovic, Kovacic, Badelj, Rog, Pasalic, Bradaric, Pjaca, Vlasic, Brekalo. Commissario tecnico: Zlatko Dalic.

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Jonny, Sergio Ramos, Inigo Martinez, Jordi Alba; Ceballos, Busquets, Saul; Asensio, Morata, Isco. A disposizione: Pau Lopez, Kepa, Azpilicueta, Hermoso, Gayà, Llorente, Fornals, Rodri, Sergi Roberto, Marcos Alonso, Mendez, Suso, Iago Aspas. Commissario tecnico: Luis Enrique.