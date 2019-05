Le probabili formazioni di Crotone-Benevento - Armenteros-Coda dal 1'

Fischio d'inizio oggi alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

Si avvina ormai il rush finale per il campionato di Serie B, ed in punti in palio in ogni match diventano sempre più pesanti. All'Ezio Scida di Crotone gli squali allenati da Stroppa ospitano il Benevento in cerca di vittoria per tenere il passo delle prime in classifica. I calabresi hanno bisogno di dare continuità alla vittoria di Venezia, anche perchè i punti di vantaggio sulla zona playout al momento sono soltanto quattro. In Benevento, invece, tenterà di portare a casa la terza vittoria consecutiva (la seconda in terra calabrese) dopo quelle conquistate contro Hellas e Cosenza. I sanniti hanno un vantaggio di cinque punti sul Pescara quinto, ed ecco perchè un risultato negativo potrebbe far vacillare i ragazzi di Bucchi.

COME ARRIVA IL CROTONE - "Il Benevento è una squadra completa che sa giocare a campo aperto, ha gamba, individualità, tempi di gioco in quasi tutti i suoi giocatori. Dobbiamo stare attenti a non perdere la palla perché con giocatori così qualitativamente importanti puoi andare in difficoltà sempre, quindi bisogna lavorare bene in entrambe le fasi", le parole di Stroppa alla vigilia del match contro i calabresi. Spazio, dunque, al 3-5-2 con Simy e Pettinari che dovrebbero comporre il duo offensivo, mentre sugli esterni di centrocampo dovrebbero posizionarsi Sampirisi e Firenze.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - "Obiettivo terzo posto? L’importante è chiudere bene. Il nostro futuro dipenderà da noi. Il Crotone? Al di là della rivalità sta esprimendo le proprie qualità dell’organico. Troveremo un ambiente caldo e sarà una gara difficile", queste le dichiarazioni del tecnico Bucchi in vista del match contro i calabresi. Il modulo dovrebbe essere in 4-3-1-2 con Ricci sulla trequarti, mentre Coda ed Armenteros formeranno la coppia d'attacco dei sanniti.

Le probabili formazioni

Crotone (3-5-2): Cordaz; Curado, Spolli, Vaisanen; Sampirisi, Rohden, Barberis, Benali, Firenze; Simy, Pettinari. A disposizione: Festa, Cuomo, Tripaldelli, Milic, Valietti, Machach, Gomelt, Mraz, Kargbo. Allenatore: Stroppa.

Benevento (4-3-1-2): Montipò; Letizia, Antei, Caldirola, Di Chiara; Crisetig, Viola, Bandinelli; Ricci; Coda, Armenteros. A disposizione: Gori, Zagari, Tello, Vokic, Goddard, Gyamfi, Volta, Bonaiuto, Improta, Insigne, Asencio. Allenatore: Bucchi.