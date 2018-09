Le probabili formazioni di Crotone-Foggia - Martella titolare, out Busellato

Fischio d'inizio oggi alle ore 21.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

Bruno Martella

© foto di Federico De Luca

Debutto casalingo per il Crotone di mister Stroppa, che all'Ezio Scida è chiamato al riscatto contro il Foggia dopo la netta sconfitta per 3-0 all'esordio contro il Cittadella. I Satanelli, che non avranno in panchina il tecnico Gianluca Grassadonia squalificato, sono reduci, invece, dal successo interno contro il Carpi e sono intenzionati ad inanellare il secondo risultato utile consecutivo.

COME ARRIVA IL CROTONE - Mister Stroppa dovrà fare a meno dello squalificato Golemic e degli acciaccati Barberis e Vaisanen e si troverà dunque costretto a ridisegnare il pacchetto arretrato. Confermato il 3-5-2, con Cuomo che completerà con ogni probabilità il terzetto difensivo al fianco di Marchizza e Sampirisi. L'altra novità rispetto agli undici di Cittadella dovrebbe essere Martella in campo dal primo minuto sull'out mancino al posto di Molina.



COME ARRIVA IL FOGGIA - Assenze pesanti in casa rossonera, con Grassadonia che dovrà rinunciare in un sol colpo agli infortunati Busellato, Zambelli, Rizzo, Deli e il lungodegente Iemmello, oltre agli squalificati Galano e Floriano. Si rivedono tra i convocati, invece, Rubin e soprattutto Mazzeo, Gerbo ed Agnelli rientranti dalle squalifiche. Scelte costrette per il tecnico dei pugliesi, che dovrebbe confermare il 4-3-3 visto contro Carpi, con Ramé in mediana a rilevare l'indisponibile Busellato.

Le probabili formazioni:

Crotone (3-5-2): Cordaz; Sampirisi, Cuomo, Marchizza; Faraoni, Benali, Firenze, Rohden, Martella; Simy, Nalini. A disposizione: Curado, Stoian, Crociata, Budimir, Molina, Zanellato, Festa, Valietti, Spinelli. Allenatore: Stroppa.

Foggia (4-3-3): Bizzarri; Tonucci, Martinelli, Camporese, Loiacono; Kragl, Ramé, Carraro; Chiaretti, Mazzeo, Cicerelli. A disposizione: Ranieri, Agnelli, Sarri, Cavallini, Noppert, Rubin, Gerbo, Boldor, Arena, Gori. Allenatore: Grassadonia (squalificato).