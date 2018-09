Le probabili formazioni di Crotone-Hellas - Budimir dal 1', out Pazzini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ha la qualifica di big match della quarta giornata di Serie B, la sfida dello Scida tra Crotone ed Hellas Verona è la gara tra due squadre che ambiscono al pronto ritorno in massima serie. Nell'ultimo campionato di Serie A i calabresi hanno lasciato ben dieci punti di distacco alla compagine veronese senza riuscire però ad evitare la triste retrocessione. Quello dell'Hellas fu un cammino mai convincente e il penultimo posto in graduatoria testimoniò la mediocrità del campionato della squadra allora allenata da Fabio Pecchia. Il Crotone adesso non ha rivoluzionato ma ha tenuto praticamente quasi tutti i pezzi forti dell'organico con l'obiettivo di tornare nel massimo campionato, per farlo servono soprattutto le reti di Ante Budimir. La compagine di Giovanni Stroppa dopo l'avvio da incubo con il 3-0 subito al Tombolato contro il Cittadella ho rimessa subito le cose in chiaro, due vittorie consecutive e cinque reti segnate nelle sfide contro Foggia e Livorno. Un punto in più invece per gli ospiti dell'Hellas Verona guidati in panchina da Fabio Grosso che nell'ultima sfida contro il Carpi ha ritrovato Giampaolo Pazzini, l'ex Fiorentina infatti ha mandato al tappeto la formazione avversaria con una tripletta ma sarà assente nella sfida di Crotone per un problema fisico. Sarà un test probante per entrambe le contendenti che misureranno le loro vere ambizioni. Lo scorso anno la sfida dell'Ezio Scida terminò con uno scialbo 0-0.

COME ARRIVA IL CROTONE - Il tecnico Giovanni Stroppa non avrà a disposizione per la sfida contro l'Hellas soltanto i tre infortunati che sono Cordaz, Curado e Barberis. Si va verso la conferma del 3-5-2 con l'unico ballottaggio che riguarda il reparto mediano, lottano per una maglia Stoian e il giovane Firenze con l'ex Bari che parte leggermente favorito. Davanti alla porta di Festa ci sarà la linea a tre formata da Sampirisi, Cuomo e Marchizza mentre gli esterni di centrocampo Faraoni e Martella svolgeranno anche compiti prettamente difensivi in fase di non possesso. Fulcro della manovra sarà l'ex Pescara Benali con al fianco il corazziere Rohden mentre davanti spazio alla coppia formata da Nalini e Budimir. Aspetta la sua occasione in panchina il giovane attaccante arrivato in prestito dal Genoa, Spinelli.

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Nel momento migliore si è fermato Giampaolo Pazzini, l'ex attaccante di Inter e Milan ha subito un problema muscolare e salterà la sfida dell'Ezio Scida. Il tecnico Grosso conferma il 4-3-3 e manderà in campo Karamoko Cissè nel ruolo di centravanti affiancato da Karim Laribi e Ryder Matos, solo panchina per Antonino Ragusa mentre non sarà a disposizione nemmeno Di Carmine. Colombatto agirà davanti alla difesa con lo scozzese Henderson e il giovane Zaccagni nel ruolo di interni. Nessuno stravolgimento invece nella linea difensiva a protezione della porta di Silvestri, ci saranno i terzini Almici e Crescenzi mentre in mezzo spazio alla coppia collaudata formata da Marrone e Caracciolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CROTONE (3-5-2): Festa; Sampirisi, Cuomo, Marchizza; Faraoni, Rohden, Benali, Stoian, Martella; Budimir, Nalini. A disposizione: Figliuzzi, Golemic, Vaisanen, Vailetti, Crociata, Firenze, Molina, Zanellato, Spinelli, Simy. Allenatore: Giovanni Stroppa.

HELLAS VERONA (4-3-3): Silvestri; Almici, Caracciolo, Marrone, Crescenzi; Zaccagni, Colombatto, Henderson; Matos, Cissé, Laribi. A disposizione: Tozzo, Ferrari, Kumbulla, Dawidowicz, Eguelfi, Balkovec, Calvano, Gustafson, Danzi, Ragusa, Lee, Tupta.