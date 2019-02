Le probabili formazioni di Crotone-Palermo - Rosanero a caccia di punti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da un lato la lotta per garantire un futuro roseo, dall'altro quello per la conquista della promozione in A. Il Palermo di Stellone ritorna in campo dopo il turno di riposo. I rosanero hanno quattro punti di svantaggio sul Brescia vittorioso sul Crotone e sono proprio i calabresi gli avversari della squadra siciliana nel match valevole per la 26/a giornata. La formazione allenata da Stroppa, retrocessa dalla A, vuole risalire la china ed evitare la doppia retrocessione. La salvezza passa anche da risultati eccellenti, come quello che verrebbe dal match contro i siciliani. All'andata è finita 1-0 per il Palermo. Sono sei i precedenti tra Crotone e Palermo. In casa, i pitagorici conservano un netto vantaggio con due vittorie e tre pareggi, di cui l’unico in Serie A sul campo neutro di Pescara. Una sola vittoria per il Palermo, risalente al campionato di Serie B 2013/2014, quando i rosanero vinsero 1-2 con le reti di Hernandez e Lafferty. Calcio d'inizio alle ore 21.00. L'arbitro è Abbattista di Molfetta.

COME ARRIVA IL CROTONE - L’ultima vittoria risale al 25 gennaio sul campo del Foggia. Bisogna reagire dopo la sconfitta contro il Brescia, serve una svolta: sarà 3-5-2 per i calabresi con Pettinari e Mraz coppia d'attacco. In difesa c'è l'ex Catania Spolli con Golemic e Vaisanen. Benali sarà il regista.

COME ARRIVA IL PALERMO - Prendere i tre punti per tenere il passo del Brescia. Questo è l'obiettivo dei rosanero. Notizie positive per Stellone che ha l'infermeria svuota. Dunque c'è scelta soprattutto in attacco: si va verso il 3-4-1-2 con Falletti alle spalle della coppia d'attacco formata da Nestorovski e Moreo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Spolli, Vaisanen; Sampirisi, Rohden, Gomelt, Benali, Marchizza; Pettinari, Mraz. A disposizione: Figliuzzi, Festa, Curado, Cuomo, Milic, Valietti, Firenze, Barberis, Molina, Zanellato, Kargbo, Simy. Allenatore: Stroppa.

PALERMO (3-4-1-2): Pomini; Szyminski, Bellusci, Rajkovic; Rispoli, Haas, Jajalo, Aleesami; Falletti; Nestorovski, Moreo. A disposizione: Avogadri, Brignoli, Accardi, Pirrello, Salvi, Chochev, Fiordilino, Murawski, Lo Faso, Puscas, Trajkovski. Allenatore: Stellone.

ARBITRO: Abbattista di Molfetta