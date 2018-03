Le probabili formazioni di Crotone-Sampdoria - Tanti assenti per Zenga

Fischio d'inizio domani pomeriggio alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Due obiettivi diametralmente opposti, due situazioni particolari. Il Crotone accoglie la Sampdoria in questa ventottesima giornata di serie A. I padroni di casa devono assolutamente tornare a fare risultati utili, gli ospiti sono ancora in corsa per l’Europa League e per nulla al mondo vogliono farsela scappare.

COME ARRIVA IL CROTONE – Due sconfitte sonore, contro due dirette concorrenti. La squadra di Zenga deve riprendersi il prima possibile, per evitare guai. Budimir non ci sarà, così come Rohden, Festa e Simic. Classico 4-3-3 nonostante l’emergenza, con Cordaz in porta. Faraoni, Ceccherini, Capuano e Martella andranno in difesa. A centrocampo Benali, Mandragora e Barberis gestiranno le operazioni a centrocampo. Pochi dubbi in attacco: Trotta unica punta, Ricci e Nalini sulle corsie esterne.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA – Il periodo è assolutamente positivo, San Siro sembra già essere lontano. I doriani vogliono tornare a stupire anche fuori dalle mura amiche e questa sarà un’ottima occasione. L’unico assente sarà Bereszynski, per il resto tutti a disposizione. Il modulo non cambia, solito 4-3-1-2, con Viviano in porta. Sala, Silvestre, Ferrari e Murru saranno i quattro difensori, mentre Barreto e Torreira partiranno dal primo minuto. In dubbio Praet, Linetty è pronto a prendere il suo posto. Ramirez dovrebbe spuntarla su Alvarez, in attacco confermati Quagliarella e Duvan Zapata.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Benali, Mandragora, Barberis; Ricci, Trotta, Nalini. A disposizione: Viscovo, Pavlovic, Sampirisi, Ajeti, Zanellato, Izco, Crociata, Simy. Allenatore: Walter Zenga.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Sala, Silvestre, Ferrari G., Murru; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Zapata D. A disposizione: Belec, Tozzo, Strinic, Andersen, Regini, Verre, Alvarez, Capezzi, Linetty, Kownacki, Caprari. Allenatore: Marco Giampolo.