Le probabili formazioni di CSKA Mosca-Lione - Assente Fekir

Inizia a farsi avvincente la seconda competizione europea. Dagli ottavi in poi comincia un nuovo campionato che conduce dritti in finale. Tra le sfide in programma oggi, alle ore 19, scendono in campo CSKA Mosca e Lione, che nel turno precedente di Europa League hanno eliminato - rispettivamente - Stella Rossa e Villarreal. Nessuna delle due formazioni partirà favorita, ma è prevedibile che i russi, sfruttando il fattore casa, proveranno a vincere per avvicinarsi ai quarti di finale. Curiosità: mai, prima di oggi, le due squadre si erano affrontate in gare ufficiali. Arbitrerà lo spagnolo Lahoz.

COME ARRIVA IL CSKA MOSCA - Reduce dalla vittoria in campionato contro l'Ural, la formazione allenata da Goncharenko, quinta in classifica, punta all'Europa League come riscatto stagionale. Out dal match Vasin per infortunio, così come Fernandes.. Modulo sarà il 3-4-3 con il tridente offensivo composto da Vitinho, Wernbloom e Dzagoev, autore del gol in campionato.

COME ARRIVA IL LIONE - Tre pareggi nelle ultime tre sfide di campionato per la formazione francese, quarta in Ligue 1 a quota 51 punti. L'obiettivo è la Champions ma anche il passaggio del turno in Europa League. Il Lione ci proverà e sarà schierato in campo con un 4-2-3-1 con Ndombele e Tousart mediani e Diaz unica punta. Grande assente dell'incontro per infortunio sarà Fekir, neppure convocato.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

CSKA MOSCA (3-4-3): Akinfeev; Berezutski V., Berezutski A., Ignashevich; Nababkin, Natcho, Golovin, Schennikov; Vitinho, Wernbloom, Dzagoev. A disposizione: Pomazun, Bistrovic, Chalov, Goriidyushenko, Khosonov, Milanov, Musa. Allenatore: Goncharenko.

LIONE (4-2-3-1): Anthony Lopes; Tete, Marcelo, Morel, Marçal; Ndombele, Tousart; Traoré, Ferri, Aouar; Mariano Diaz. A disposizione: Gorgelin, Diakhaby, Mendy, Miyziane, Memphis, Rafael, Grange. Allenatore: Genesio.