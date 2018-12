Le probabili formazioni di CSKA Mosca-Viktoria Plzeň - Dubbio Kopic per Vrba

Fischio d'inizio alle ore 18:55. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TUTTOmercatoWEB!

Nella 5ª giornata del Gruppo G della fase a gironi della UEFA Champions League 2018/2019 i russi del CSKA Mosca del tecnico bulgaro Viktar Hancharenka affronta i cechi dell'FC Viktoria Plzeň del tecnico Pavel Vrba.

COME ARRIVA IL CSKA MOSCA - I russi occupano attualmente il 3° posto in classifica del Gruppo G con 4 punti (PG: 4 - V: 1 - P: 1 - S: 2 - GF: 4 - GS: 7 - DR: -3) e, nell'ultimo turno della manifestazione, hanno perso per 2-1 in casa contro gli italiani della Roma (PFC CSKA Moskva vs AS Roma 1-2, 7 novembre 2018).

Il tecnico bulgaro Viktar Hancharenka, che non può disporre del difensore islandese, classe '93, Hördur Magnússon (squalificato), del centrocampista, classe '90, Alan Dzagoev (infortunato) e dell'attaccante uruguaiano, classe '90, Abel Mathías Platero Hernández (infortunato), dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2 visto nell'ultimo turno di Prem'er-Liga contro l'Akhmat Grozny (FC Akhmat Grozny vs PFC CSKA Mosvka 0-2, 23 novembre 2018) con Igor Akinfeev in porta. Difesa a tre, da destra a sinistra, composta dal brasiliano Rodrigo Nascimento França Becão, Nikita Chernov e Kirill Nababkin. Centrocampo, dove è in dubbio la presenza del centrocampista, classe '97, Ilzat Akhmetov, agiranno, da destra a sinistra, il brasiliano naturalizzato russo Mário Figueira Fernandes, Ivan Oblyakov, il croato Kristijan Bistrović, il croato Nikola Vlašić e Georgi Schennikov. In attacco, la coppia formata da Fedor Chalov e dal giapponese Takuma Nishimura.

COME ARRIVA L'FC VIKTORIA PLZEŇ - I cechi, che occupano al momento il 4° ed ultimo posto in classifica del Gruppo G con 1 punto (PG: 4 - V: 0 - P: 1 - S: 3 - GF: 3 - GS: 14 - DR: -11) sono reduci, nella manifestazione, dalla sconfitta per 5-0 in casa contro gli spagnoli del Real Madrid (FC Viktoria Plzeň vs Real Madrid CF 0-5, 7 novembre 2018).

Il tecnico Pavel Vrba, che non può disporre del centrocampista, classe '85, Daniel Kolář (infortunato) e dell'attaccante, classe '93, Michael Krmenčík (infortunato), dovrebbe schierare i suoi con il consueto 4-2-3-1 visto nell'ultimo turno di HET Liga contro lo Slovan Liberec fuori casa (FC Slovan Liberec vs FC Viktoria Plzeň 1-1, 23 novembre 2018) con Aleš Hruška tra i pali. Linea difensiva, da destra a sinistra, composta da Radim Řezník, Roman Hubník, Lukáš Hejda e David Limberský. In mediana, dove è in dubbio la presenza dal primo minuto del centrocampista, classe '90, Jan Kopic, agiranno Tomáš Hořava e Patrik Hrošovský davanti alla difesa con il nigeriano Ubong Ekpai, Ales Cermak e Jan Kovařík sulla trequarti. Davanti, come unico riferimento offensivo, Tomáš Chorý.

PROBABILI FORMAZIONI

UEFA Champions League 2018/2019 - Fase a gironi - Gruppo G - 5ª Giornata

Martedì 27 Novembre 2018 - ore 18:55

Lužniki Stadium di Mosca (Russia)

PFC CSKA Moskva vs FC Viktoria Plzeň

PFC CSKA MOSKVA (3-5-2) : Akinfeev (C); Rodrigo Becão, Chernov, Nababkin; Mário Fernandes, Oblyakov, Bistrović, Vlašić, Schennikov; Chalov, Nishimura.

A disp.: Pomazun (GK), Efremov, Kuchaev, Bijol, Gordyushenko, Zhamaletdinov, Khosonov.

All.: Hancharenka.

FC VIKTORIA PLZEŇ (4-2-3-1) : Hruška; Řezník, Hubník (C), Hejda, Limberský; Hořava, Hrošovský; Ekpai, Cermak, Kovařík; Chorý.

A disp.: Kozáčik (GK), Procházka, Kopic, Petržela, Kovařík, Havel, Řezníček.

All.: Vrba.

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda).

Assistente 1: Mario Diks (Olanda).

Assistente 2: Hessel Steegstra (Olanda).

Quarto Ufficiale: Rob van de Ven (Olanda).

Assistente arbitrale addizionale 1: Kevin Blom (Olanda).

Assistente arbitrale addizionale 2: Kamphuis Jochem (Olanda).