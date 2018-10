Le probabili formazioni di CSKA-Real Madrid - Ramos riposa, c'è Mariano

Fischio d'inizio alle 21. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il rotondo successo casalingo contro la Roma all'esordio il Real Madrid va a caccia del bis europeo nell'insidiosa trasferta di Mosca. Al Luzhniki sarà sfida contro un CSKA in discreta salute: i russi sono imbattuti da otto gare tra campionato e coppa, pur avendo steccato alla prima in Champions con il pari contro il modesto Viktoria Plzen. La truppa di Goncharenko presidia al momento la quarta piazza della Premier Liga, con sedici punti all'attivo, sei in meno della capolista Zenit. Per i Blancos la priorità è risollevarsi dopo il tonfo a sorpresa contro il Siviglia e il pari a reti bianche nel derby contro l'Atlético: la CL, terreno di caccia prediletto del club di Pérez nel recente passato (ma non solo), può essere il giusto contesto per ripartire. L'unico precedente tra le due formazioni risale alla stagione 2011/12, in un ottavo di finale archiviato dagli spagnoli in virtù del 4-1 del Bernabéu che (sommato all'1-1 dell'andata) garantì il pass per i quarti.

COME ARRIVA IL CSKA - Squadra decimata dalle defezioni: guai muscolari per l'ex rosanero Abel Hernandez e Magnusson, restano ai box anche Vasin, Khosonov, Bistrovic, Kuchaev e Makarov. Scelte pressoché obbligate in tutti i reparti: davanti ad Akinfeev (che ieri ha annunciato il ritiro dalla nazionale russa) spazio a Fernandes e Nababkin sulle corsie laterali, con Becao e Chernov al centro della retroguardia. Nella diga a due in mediana Bijol dovrebbe essere il partner di Akhmetov. Trequarti folta con Dzagoev riferimento centrale, per i due slot ai suoi lati partono nettamente avanti Vlasic ed Oblyakov, che avranno l'onere di innescare Chalov.

COME ARRIVA IL REAL - Non ci sarà Isco, messo k.o. da un attacco di appendicite acuta. Out anche Marcelo e Bale, Lopetegui ha concesso un turno di riposo a capitan Ramos, che non ha preso parte alla trasferta insieme ai compagni. In campo il miglior undici possibile: Navas si conferma portiere di coppa e vincerà verosimilmente il ballottaggio con Courtois, davanti a lui Varane e Vallejo, con Carvajal (leadership indiscussa nelle gerarchie, nonostante il tecnico dei Blancos abbia incensato in conferenza il vice Odriozola) a destra e Nacho sul binario opposto. A metà campo il trio delle meraviglie: Casemiro perno basso a schermare le iniziative di Modric e Kroos. Chance da titolare per Mariano, nell'attacco a tre chiuso da Asensio e Karim Benzema.

Ecco le probabili formazioni:

CSKA (4-2-3-1): Akinfeev; Fernandes, Becao, Chernov, Nababkin; Bijol, Akhmetov; Vlasic, Dzagoev, Oblyakov; Chalov. A disposizione: Kyrnats, Efremov, Makarov, Pukhov, Gordyushenko, Nishimura, Zhamaletdinov. Allenatore: Viktor Goncharenko.

REAL MADRID (4-3-3): Navas; Carvajal, Varane, Vallejo, Nacho; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Mariano. A disposizione: Courtois, Odriozola, Reguilon, Llorente, Ceballos, Vazquez, Vinicius. Allenatore: Julen Lopetegui.