Le probabili formazioni di Dinamo Kiev-Aek Atene - Mbokani vs. Araujo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si riparte dall'1-1 dell'andatra. Dinamo Kiev e AEK Atene sette giorni fa si sono equivalse in Grecia, ma adesso c'è da vedere chi tra le due è la migliore e quindi supererà il turno. Alle ore 19 di oggi la formazione ucraina, che in virtù del risultato del primo round gode ora dei favori del pronostico, ospiterà quella greca, impegnata dunque in trasferta. Spettacolo assicurato.

COME ARRIVA LA DINAMO KIEV - Club dalla grandissima tradizione europea anche in Champions League, la Dinamo Kiev al momento è vice-regina di Ucraina, occupando dunque la seconda posizione alle spalle dello Shakhtar Donetsk. Reduci da una pausa, gli ucraini hanno ricominciato a giocare in patria lo scorso weekend, ottenendo un successo per 1-' ai danni dell'Olimpik Donetsk. Per quanto riguarda la formazione, nonostante alla Dinamo basterebbe un pareggio per 0-0, il tecnico Khatskevich schiererà un undici abbastanza offensivo, con un 4-2-3-1. Chiavi dell'attacco affidate a Mbokani, confermatissimo, con il tridente formato da Morozyuk, Shaparenko e Tasygankov alle sue spalle.

COME ARRIVA L'AEK ATENE - All'andata l'Olimpico di Atene non è riuscito a fare la differenza e adesso il sodalizion greco dovrà ottenere per forza una risultato positivo (pareggio da 2-2 in avanti e vittoria) per superare il turno. Sulla carta adesso è favorita la Dinamo Kiev, ma l'AEK non vole proprio saperne di mollare. In campionato gli uomini di Jimenez sono al momento secondi in classifica e vive un momento molto felice: eccezion fatta per il match d'andata, infatti, l'AEK Atene ha ottenuto quattro successi di fila. Per questa sfida modulo speculare a quello della Dinamo, come all'andata, e quindi spazio al 4-2-3-1. L'unica punta sarà senza dubbio Araujo, supportato fda Lazaros, Shojaei e Bakasetas.

PROBABILI FORMAZIONI:

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Buschan; Kedziora, Khacheridi, Kadar, Pivaric; Buyalskyy, Shepelev; Morozyuk, Shaparenko, Tsygankov; Mbokani Allenatore: Khatskevich

AEK ATENE (4-2-3-1): Tsintotas; Galo, Vranjes, Chygrynskiy, Lopes; Simoes, Kone; Christodoulopoulos, Shojaei, Bakasetas; Araujo. Allenatore: Jimenez