Le probabili formazioni di Dinamo Kiev-Lazio - Out Milinkovic-Savic

Quando all'andata finisce in parità, il match di ritorno è sempre apertissimo e prevede tanto spettacolo. E' il caso di quello tra Dinamo Kiev e Lazio, che oggi si sfideranno nel ritorno degli ottavi di finale d'Europa League. Dopo il 2-2 dell'Olimpico, sette giorni fa, stasera i biancocelesti saranno di scena a Kiev per continuare a cullare il sogno europeo.

COME ARRIVA LA DINAMO KIEV - Dopo aver superato il turno da prima del girone, la Dinamo Kiev non ha avuto tanti problemi ai sedicesimi di finale, turno in cui s'è sbarazzata in scioltezza dell'AEK Atene. Il risultato dell'andata fa ben sperare il sodalizio ucraino, carichissimo per questo match. "Non siamo i favoriti, nonostante il risultato dell'andata. Forse abbiamo un piccolo vantaggio, ma anche lo Shakhtar Donetsk con la Roma l'aveva, poi sappiamo com'è andata". E' questo il manta che arriva dalla Dinamo, che non ha alcuna intenzione di prendere sottogamba l'incontro. Aljaksandr Chackevič, per quanto riguarda la formazione, ha ancora qualche piccolo dubbio, a cominciare dal modulo che potrebbe essere con un 4-2-3-1, ma più probabilmente un 4-3-3. Out lo squalificato Garmash, sarà Shepeliev a rimpiazzarlo in mediana. In difesa ballottaggio tra Kadar e Chaceridi, con il primo in netto vantaggio per una conferma. Moraes, se dovesse essere 4-3-3, dovrebbe agire da prima punta.

COME ARRIVA LA LAZIO - Ha dominato il girone prima. Poi ha eliminato senza alcun problema la Steaua Bucarest. E adesso non vuole assolutamente fermarsi. La Lazio arriva con una grandissima voglia di rivalsa a questa partita, dopo i due 2-2 collezionati tra il match d'andata e l'ultimo in campionato a Cagliari. Per superare il turno e volare ai quarti le strade sono due: pareggiare con almeno tre gol fatti o vincere (il 2-2 porterebbe chiaramente ai supplementari). Nelle ultime settimane forse la squadra di Simone Inzaghi ha perso brillantezza, ma in Europa non vuole fallire. Il tecnico biancoceleste dovrà però fare a meno di Milinkovic-Savic, come dichiarato da lui stesso, a causa di un affaticamento muscolare. Al suo posto dovrebbe esserci Murgia. L'unico grosso ballottaggio riguarda la spalla di Immobile: chi tra Felipe Anderson e Luis Alberto? Il brasiliano dovrebbe spuntarlo. Per il resto confermati i titolari, con Bastos in difesa insieme agli inamovibili de Vrij e Radu.

PROBABILI FORMAZIONI:

DINAMO KIEV (4-3-3): Boyko; Kedziora, Burda, Kadar, Pivarić; Buyalsky, Shepeliev, Shaparenko; Moroziuk, Moraes, Tsygankov. A disposizione: Rudko, Gonzalez, Chačeridi, Myjalenko, Alibekov, Bjesjedin, Lednev. Allenatore: Chackevič

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Murgia, Lulic; Felipe Anderson, Immobile. A disposizione: Guerrieri, Wallace, Radu, Lukaku, Patric, Luis Alberto, Nani, Caicedo. Allenatore: Inzaghi.