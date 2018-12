Le probabili formazioni di Dortmund-Brugge - Dubbio Denswil per Leko

Fischio d'inizio alle ore 21:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TUTTOmercatoWEB!

Nella 5ª giornata del Gruppo A della fase a gironi della UEFA Champions League 2018/2019 i tedeschi del Borussia Dortmund del tecnico svizzero Lucien Favre affronta i belgi del Club Brugge del tecnico croato Ivan Leko.

COME ARRIVA IL BORUSSIA DORTMUND - I tedeschi occupano attualmente il 1° posto in classifica del Gruppo A con 9 punti (PG: 4 - V: 3 - P: 0 - S: 1 - GF: 8 - GS: 2 - DR: +6) e, nell'ultimo turno della manifestazione, hanno perso per 2-0 fuori casa contro gli spagnoli dell'Atlético Madrid (Club Atlético de Madrid vs Borussia Dortmund 2-0, 6 novembre 2018).

Il tecnico Lucien Favre, che non può disporre del difensore, classe '88, Marcel Schmelzer infortunato, dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-2-3-1 con lo svizzero Roman Bürki tra i pali (in dubbio l'altro svizzero Marwin Hitz). Linea difensiva, da destra a sinistra, composta dal polacco Lukasz Piszczek, dallo svizzero di origini nigeriane Manuel Akanji, dal francese di origini ivoriane Dan-Axel Zagadou e dallo spagnolo di origini marocchine Achraf Hakimi. Sulla trequarti, davanti alla coppia di mediani formata dal danese di origini statunitensi Thomas Delaney e dal belga di origini martinicane Axel Laurent Angel Lambert Witsel, agiranno, sempre da destra a sinistra, l'inglese originario di Trinidad e Tobago Jadon Malik Sancho, Marco Reus e il danese Jacob Bruun Larsen. Davanti, come unico riferimento offensivo, Mario Götze.

COME ARRIVA IL CLUB BRUGGE - I belgi, che occupano momentaneamente il 3° posto in classifica del Gruppo A con 4 punti (PG: 4 - V: 1 - P: 1 - S: 2 - GF: 6 - GS: 5 - DR: +1), sono reduci dalla vittoria per 4-0 fuori casa contro il Monaco (AS Monaco FC vs Club Brugge 0-4, 6 novembre 2018).

Il tecnico croato Ivan Leko, il quale non può disporre del nigeriano di passaporto olandese, classe '97, Arnaut Danjuma Groeneveld (infortunato) e dell'attaccante, classe '89, Jelle Vossen (infortunato), sembra orientato verso il solito 3-5-2 con lo statunitense di origini ungheresi Ethan Horvath in porta. In difesa, dove è in dubbio la presenza del difensore malesiano di passaporto belga, classe '96, Dion Cools e dell'olandese originario del Suriname, classe '93, Stefano Denswil, agiranno, da destra a sinistra, dal francese Benoît Poulain, dallo svizzero Saulo Decarli e Brandon Mechele. In mediana, dove è in dubbio l'utilizzo del centrocampista senegalese, classe '99, Krépin Diatta e del centrocampista, classe '97, Thibault Vlietinck, verranno schierati, sempre da destra a sinistra, il belga di origini angolane Mukoni "Clinton" Mata Pedro Lourenço, Hans Vanaken, l'olandese Ruud Vormer, lo zimbawiano Marvelous Nakamba e Mats Rits. In attacco, dove è in dubbio l'attaccante nigeriano, classe '97, Emmanuel Bonaventure Dennis, agirà il tandem composto da Siebe Schrijvers e dal brasiliano Wesley Moraes Ferreira da Silva.

PROBABILI FORMAZIONI

UEFA Champions League 2018/2019 - Fase a gironi - Gruppo A - 5ª Giornata

Mercoledì 28 Novembre 2018 - ore 21:00

Westfalenstadion di Dortmund (Germania)

Borussia Dortmund vs Club Brugge

BORUSSIA DORTUND (4-2-3-1) : Bürki; Piszczek, Akanji, Zagadou, Hakimi; Delaney, Witsel; Sancho, Reus (C), Larsen; Götze.

A disp.: Oelschlägel (GK), Diallo, Paco Alcácer, Raphaël Guerreiro, Dahoud, Pulišić, Toprak.

All.: Favre.

CLUB BRUGGE (3-5-2) : Horvath; Poulain, Decarli, Mechele; Clinton Mata, Vanaken, Vormer (C), Nakamba, Rits; Schrijvers, Wesley.

A disp.: Letica (GK), Luan Peres, Amrabat, Rezaei, Mitrović, Openda, Fadiga.

All.: Leko.

Arbitro: Gediminas Mažeika (Lituania)

Assistente 1: Vytautas Šimkus (Lituania)

Assistente 2: Vytenis Kazlauskas (Lituania)

Quarto Ufficiale: Dovydas Sužiedėlis (Lituania)

Assistente arbitrale addizionale 1: Donatas Rumšas (Lituania)

Assistente arbitrlae addizionale 2: Manfredas Lukjancukas (Lituania)