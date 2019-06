Le probabili formazioni di Ecuador-Cile - Rueda non cambia nulla

Una può strappare il pass per il prossimo turno già stasera, con un turno d'anticipo. L'altra vuole rilanciarsi dopo la sconfitta all'esordio e alzare le quotazioni per un superamento del girone. Ecuador-Cile è questo e tanto altro, un classico del calcio sudamericano. Per sognare, in questa Copa America, bisogna fare punti. E allora appuntamento a stasera.

COME ARRIVA L'ECUADOR - Il debutto è stato da dimenticare per l'Ecuador: un poker subito per mano dell'Uruguay, solo Dominguez a salvarsi in una prestazione negativa per tutta la squadra. Zero punti in classifica, oggi si lotta per cominciare a collezionarne qualcuno e provare a sperare. Tra le squadre meno forti tecnicamente di questa Copa America ma desiderosi di sorprendere come avviene nelle selezioni giovanili, così l'Ecuador si presenta a questa Copa America. Ci proverà Hernan Dario Gomez, commissario tecnico dell'Ecuador che ha fatto a meno di Caicedo. L'attaccante della Lazio è stato reclamato da una parte di tifosi ma rimane a casa. Out Quineros, squalificato, non dovrebbero esserci tante novità nel 4-3-3 scelto dal c.t. ecuadoregno. Il tridente d'attacco sarà formato dai due Valencia, con Preciado al centro. Sulle corsie laterali Quintero e Caicedo mentre guiderà la difesa Roberto Arboleda, centrale che gioca in Brasile ma ad intermittenza con la maglia del Sao Paulo.

COME ARRIVA IL CILE - Fermi tutti: ora tocca ai campioni. Il Cile, reduce da due Copas vinte una dietro l'altra, vuole difendere il titolo e sa benissimo che non sarà semplice. La rosa, con il ricambio generazione, è peggiorata: chi prima correva a cento all'ora adesso è più avanti con l'età, anche il commissario tecnico non è più lo stesso, ma di certo non si tratta di una nazionale da sottovalutare. Restano i campioni in carica e vorranno dimostrarlo, avranno l'orgoglio pressante. E già all'esordio s'è visto nel successo facile facile contro il Giappone. Per quanto riguarda la formazione, il commissario tecnico Reinaldo Rueda conferma il 4-3-3, con Castillo in avanti, supportati da Fernandes e Sanchez. Solo panchina per Orellana, al pari di Hernandez, al quale viene preferito Pulgar del Bologna in mediana.

PROBABILI FORMAZIONI:

ECUADOR (4-3-3): Dominguez; Mina, Achilier, Caicedo, Quintero; Intriago, Orejuela, Mena; Valencia, Preciado, Valencia. CT: Gomez

CILE (4-3-3):Arias; isla, Maripan, Medel, Beausejour; Aranguiz, Pulgar, Vidal; Fernandes, Castillo, Sanchez. CT: Rueda