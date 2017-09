Le probabili formazioni di Ecuador-Perù - Tre punti d'obbligo

Fischio d'inizio alle ore 23. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Match da vincere a tutti quello che si giocherà questa notte tra Ecuador e Perù. Entrambe le compagini hanno urgente bisogno dei 3 punti per sperare di poter partecipare ai Mondiali del 2018 in Russia. Ecuador leggermente favorito visto che gioca in casa, ma Perù pronto a vendere cara la pelle.

COME ARRIVA L'ECUADOR - Ecuador reduce dalla sconfitta contro il Brasile. Ancora indecisione per il modulo. Valencia dovrebbe partire ancora titolare. Caicedo in ballottaggio con Martinez per una maglia in attacco.

COME ARRIVA IL PERU' - Qualche novità di formazione rispetto al match con la Bolivia. Guerrero favorito per un posto da titolare al posto di Ruidiaz al centro dell'attacco. Butron potrebbe recuperare dopo una botta rimediata in allenamento.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ECUADOR (4-3-1-2) - Banguera, Achilier, Velasco, Arboleda, Ramirez, Gaibor, Noboa, Valencia, Quinonez, Caicedo, Valencia. All.Quinteros.

PERU' (4-3-3) - Caceda, Rodriguez, Trauco, Ramos, Advincula, Aquino, Flores, Carillo, Farfa, Guerrero, Cueva. All. Gareca.