Le probabili formazioni di Empoli-Atalanta - Caputo sfida Zapata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Obiettivo tre punti, fondamentali per umore e classifica. La sfida di questo pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 15) tra Empoli ed Atalanta assume un contorno importante per le due squadre, entrambe reduci da una vittoria: i toscani hanno battuto 2-1 l’Udinese, mentre i bergamaschi hanno imposto un pesante 4-1 all’Inter.

Beppe Iachini, tecnico degli azzurri, nella consueta conferenza stampa della vigilia ha ammesso: "L'Atalanta ha un grande potenziale, non lo scopriamo certo oggi. Negli anni hanno dimostrato grande organizzazione, noi invece dobbiamo crescere e farlo in maniera rapida ed i miei calciatori hanno enormi margini di miglioramento".

Anche Gian Piero Gasperini tiene alta la concentrazione: "L'Empoli ha sempre fatto delle ottime prestazioni e oltre tutto ha avuto finora un calendario difficile. Sono tutte partite equilibrate, non ci sono partite facili e anche questa non farà eccezione”.

COME ARRIVA L’EMPOLI - 4-3-2-1 per Beppe Iachini, che in avanti si affida all’esperienza e alla voglia di Ciccio Caputo: a supporto, invece, agiranno le due giovani promesse Zajc e Krunic, con La Gumina pronto a rendersi utile a gara in corso. A centrocampo Traoré ed Acquah agiranno ai lati di Capezzi, in pole su Bennacer. In difesa, infine, spazio a Di Lorenzo, Silvestre, Maietta e Antonelli.

COME ARRIVA L’ATALANTA - Solito 3-4-1-2 per Gasperini, con Gomez a fare da raccordo tra centrocampo e attacco: l’argentino giocherà alle spalle di Ilicic, anche lui molto mobile, e Zapata. Out Barrow, neppure convocato. A centrocampo Freuler e De Roon in mezzo, con Hateboer e Gosens sulle corsie esterne. In difesa, invece, la linea a tre sarà composta da Toloi, Mancini e Masiello.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Empoli (4-3-2-1): Provedel; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Antonelli; Acquah, Capezzi, Traorè; Zajc, Krunic; Caputo. A disposizione: Saro, Terracciano, Untersee, Veseli, Marcjanik, Pasqual, Brighi, Bennacer, Ucan, Rasmussen, Mraz, La Gumina, Mchelidze. Allenatore: Giuseppe Iachini.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. A disposizione: Berisha, Rossi, Adnan, Palomino, Castagne, Bettella, Pasalic, Pessina, Kulusevski, Valzania, Rigoni, Barrow. Allenatore: Gian Piero Gasperini.