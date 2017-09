Le probabili formazioni di Empoli-Bari - Caputo sfida il suo passato

Calcio d'inizio ore 17.30. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

Quello tra Empoli e Bari è sicuramente il match-clou della seconda giornata del campionato di Serie B. I toscani sono in cerca del riscatto dopo il deludente pareggio all'esordio contro la Ternana, ma di fronte troveranno un avversario fresco, motivato e che nell'ultima finestra di mercato ha stravolto quasi interamente la rosa.

"La squadra dello scorso anno era allergica alle trasferte - ammette Fabio Grosso, neo-tecnico dei pugliesi nella conferenza stampa della vigilia - proveremo a trovare un'identità, c'è bisogno di tempo e lavoro per raggiungere gli obiettivi prefissati. Cercheremo di mantenere l'atteggiamento che abbiamo avuto, la nostra fortuna è avere giocatori motivati e valide alternative da proporre in corso d'opera".

A dirigere l'incontro, il cui calcio d'inizio è fissato per le ore 17.30, sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Vivarini dovrebbe puntare sul 3-4-1-2 con Zajc nel ruolo di trequartista alle spalle del tandem offensivo composto da Donnarumma e Caputo. Zappella e Pasqual saranno i due esterni di centrocampo, in un settore completato da Krunic e Castagnetti. La difesa a tre, infine, saraà composta da Luperto, Untersee e Romagnoli.

COME ARRIVA IL BARI - Solito 4-3-3 per Fabio Grosso, che si affiderà al tridente offensivo composto da Improta, Nené ed uno tra Brienza e Floro Flores al posto dell'infortunato Galano. Chiavi del centrocampo nelle mani di Marrone, che sarà affiancato da Tello e Salzano. In difesa, infine, spazio a Fiamozzi, Capradossi, Tonucci e D'Elia.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Empoli (3-4-1-2): Provedel; Luperto, Romagnoli, Untersee; Zappella, Krunic, Castagnetti, Zappella; Zajc; Caputo, Donnarumma. Allenatore: Vivarini.

Bari (4-3-3): Micai; Fiamozzi, Capradossi, Tonucci, D'Elia; Tello, Marrone, Salzano; Brienza, Nené, Improta. Allenatore: Grosso.