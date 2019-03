Le probabili formazioni di Empoli-Frosinone - Chance Ucan, dubbio Chibsah

Fischio d'inizio alle 15. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per il Frosinone è quasi da dentro o fuori, l'Empoli ha nel mirino il controsorpasso sul Bologna, corsaro a Torino nel saturday night di ieri. Al Castellani sarà spareggio salvezza tra due protagoniste della bagarre per la sopravvivenza in A. Impegno delicato che segnerà l'epilogo di una settimana assai movimentata per i toscani: a sorpresa giovedì la proprietà ha sollevato dall'incarico Iachini, richiamando alla base Andreazzoli. Un avvicendamento (il secondo stagionale) che, nelle speranze del patron Corsi, dovrà porre la squadra in condizione di viaggiare a pieno regime nella volata finale. Quattro gare senza vittorie per i ciociari, che non possono più sbagliare: un successo domani consentirebbe di restare in scia al quartultimo posto e accorcerebbe il gap proprio dall'Empoli diciottesimo, oltre a rilanciare le ambizioni dei giallazzurri. Sono appena tre i precedenti in A tra le due squadre: un solo pari (nel girone d'andata) per gli azzurri, k.o. nel doppio confronto della stagione 2015/2016.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Oltre al lungodegente La Gumina non saranno della partita nemmeno Antonelli e Mchedlidze, entrambi alle prese con noie muscolari. L'insediamento di Andreazzoli segna in primis il ritorno alla difesa a quattro: Di Lorenzo e Pasqual agiranno sulle corsie a protezione di Silvestre e Dell'Orco. Bennacer in regia, Acquah è avanti su Traoré per il centro-destra, l'altro incursore sarà Krunic. Per la trequarti sale la candidatura di Salih Ucan, che potrebbe avere una chance a supporto di Caputo e Farias.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Restano ai box Ghiglione e Viviani: per entrambi il rientro è previsto dopo la sosta. Tra i pali Sportiello, verso la conferma Goldaniga, Salamon e Capuano, così come Paganini e Molinaro sulle corsie. Da valutare Chibsah, che ha rimediato una contusione alla spalla in allenamento: in caso di forfait è pronto Gori. Maiello il vertice basso, al suo fianco dovrebbe gravitare il rientrante Cassata. Pinamonti è in pole per fare da spalla a Ciano, più defilato Daniel Ciofani.

Ecco le probabili formazioni:

EMPOLI (4-3-1-2): Dragowski; Di Lorenzo, Silvestre, Dell'Orco, Pasqual; Acquah, Bennacer, Krunic; Ucan; Farias, Caputo. A disposizione: Provedel, Perucchini, Maietta, Nikolaou, Pajac, Rasmussen, Veseli, Brighi, Capezzi, Traoré, Oberlin. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Paganini, Chibsah, Maiello, Cassata, Molinaro; Pinamonti, Ciano. A disposizione: Bardi, Iacobucci, Ariaudo, Beghetto, Brighenti, Krajnc, Simic, Zampano, Gori, Valzania, Ciofani, Dionisi, Errico, Trotta. Allenatore: Marco Baroni.