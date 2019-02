Le probabili formazioni di Empoli-Genoa - Caputo sfida Kouamé

Calcio d'inizio: domani ore 20.30. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

Voglia di vincere. Empoli e Genoa hanno tutte le intenzioni di mettere alle spalle il momento negativo e domani sera, nel posticipo della ventunesima giornata del campionato di Serie A, dovranno tirare fuori il massimo per portare a casa l’intera posta in palio. Una contro l’altra sul terreno di gioco, con le due interessate anche a qualche intreccio di mercato come quello legato a Rade Krunic, che piace e non poco ai liguri ma destinato a restare in Toscana.

Cesare Prandelli, tecnico dei rossoblù, suona la carica: “Sarà una gara importante, dove non dovremo sbagliare l’approccio. Dobbiamo mostrare convinzione nei nostri mezzi, saremo agguerriti”.

A dirigere l'incontro, che si disputerà allo stadio "Carlo Castellani", sarà Federico La Penna della sezione di Roma.

COME ARRIVA L’EMPOLI - Qualche situazione ancora in bilico per Iachini, che deve valutare nella rifinitura odierna le condizioni di Maietta e La Gumina. Spazio al solito 3-5-2, con Veseli, Rasmussen e Silvestre in difesa; a centrocampo Di Lorenzo e Pasqual agiranno sulle corsie laterali, con Bennacer, Krunic e Traoré in mezzo. In attacco, infine, Zajc farà da raccordo all’intoccabile Caputo.

COME ARRIVA IL GENOA - Prandelli dovrebbe proseguire con il 4-4-2, con Kouamé certo di una maglia da titolare in avanti. Ballottaggio Favilli-Pandev per completare il pacchetto offensivo, con il macedone in leggero vantaggio. A centrocampo Lazovic e Bessa saranno i due esterni, con Rolan e Veloso a dare quantità e qualità in mezzo. In difesa, infine, Biraschi, Romero, Zukanovic e Criscito faranno da scudo a Radu. Out Mazzitelli e Hiljemark.

LE PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (3-5-1-1): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Bennacer, Traoré, Krunic, Pasqual; Zajc; Caputo. A disp.: Dragowski, Perucchini, Marcjanik, Untersee, Maietta, Ricchi, Pejovic, Belardinelli Mraz, Acquah, Rodriguez, Balde. Allenatore: Giuseppe Iachini.

GENOA (4-4-2): Radu; Biraschi, Zukanovic, Romero, Criscito; Lazovic, Veloso, Rolon, Bessa; Pandev, Kouamé. A disp.: Russo, Vodisek, Gunter, Lakicevic, Pereira, Pezzella, Romulo, Sturaro, Dalmonte, Favilli, Sanabria. Allenatore: Cesare Prandelli.