Le probabili formazioni di Empoli-Genoa - Torna Krunic, Pandev dal 1'

Calcio d'inizio: lunedì ore 20.30. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gol e spettacolo assicurati nella sfida di lunedì sera tra Empoli e Genoa, valevole come posticipo della ventunesima giornata del campionato di Serie A. Al “Carlo Castellani” si gioca un vero e proprio scontro diretto per la salvezza, con le due compagini che puntano ad allungare il distacco dal terzultimo posto attualmente occupato dal Bologna. Tra i rossoblù non ci sarà – come noto – Piatek, passato pochi giorni fa al Milan: in avanti Kouame proverà a non far sentire l’assenza del polacco.

A dirigere l’incontro, il cui calcio d’inizio è fissato per le ore 20.30, sarà Federico La Penna di Roma.

COME ARRIVA L’EMPOLI - Solito 3-5-2, in fase di non possesso leggibile come un 5-3-2, per i toscani di Beppe Iachini: in avanti Zajc giocherà alle spalle di Caputo. A centrocampo rientra Krunic dalla squalifica accanto a Traoré e Bennacer; sulle corsie esterne, invece, spazio a Pasqual e Di Lorenzo. In difesa, infine, Veseli, Silvestre e Rasmussen formeranno il pacchetto difensivo avanti a Provedel. Out La Gumina e Capezzi.

COME ARRIVA IL GENOA - Prandelli punterà ancora sul 4-4-2. A centrocampo confermato Rolon: con lui Veloso, mentre Lazovic e Bessa agiranno sulle fasce. In attacco Pandev affiancherà Kouame. In difesa, infine, Biraschi e Criscito nel ruolo di terzini ed il duo Romero-Zukanovic al centro.

LE PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (3-5-1-1): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Bennacer, Traoré, Krunic, Pasqual; Zajc; Caputo. A disp.: Dragowski, Fulignati, Marcjanik, Untersee, Maietta, Ricchi, Pejovic, Belardinelli Mraz, Acquah, Rodriguez, Balde. Allenatore: Giuseppe Iachini.

GENOA (4-4-2): Radu; Biraschi, Zukanovic, Romero, Criscito; Lazovic, Veloso, Rolon, Bessa; Pandev, Kouamé. A disp.: Russo, Vodisek, Gunter, Lakicevic, Pereira, Pezzella, Romulo, Sturaro, Dalmonte, Favilli. Allenatore: Cesare Prandelli.