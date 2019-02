Le probabili formazioni di Empoli-Genoa - Zajc dal 1', out Favilli

Calcio d'inizio ore 20.30. Diretta testuale, pagelle e voce dei protagonisti su TMW!

Sarà la sfida tra Empoli e Genoa a chiudere la ventunesima giornata del campionato di Serie A. Fondamentale, per entrambe, sarà portare a casa l’intera posta in palio per darsi uno slancio in ottica salvezza: i toscani sono tre punti sopra il Bologna terzultimo, mentre il Genoa al momento è a distanza di sicurezza con sei lunghezze.

Giuseppe Iachini, tecnico degli azzurri, nella conferenza stampa della vigilia ha caricato la squadra: "Abbiamo dimostrato di avere personalità e di saper interpretare al meglio le varie situazioni. Il Genoa è una squadra pericolosa, dovremo essere attenti e ordinati". Così, invece, il rivale Cesare Prandelli: “Sarà una sfida importante per entrambe, non dobbiamo assolutamente sbagliare l’approccio alla gara. Voglio una squadra convinta dei propri mezzi”.

A dirigere l'incontro, che si disputerà allo stadio "Carlo Castellani", sarà Federico La Penna della sezione di Roma.

COME ARRIVA L’EMPOLI - Assenze pesanti per Iachini, che deve fare a meno di La Gumina, Maietta e Capezzi. Solito 3-5-2 per gli azzurri, con Zajc pronto a dar manforte a Caputo in zona d’attacco. A centrocampo Di Lorenzo e Antonelli (in pole su Pasqual) saranno i due esterni, con Bennacer, Traoré e Krunic in mezzo. In difesa, infine, spazio a Rasmussen, Silvestre e Veseli.

COME ARRIVA IL GENOA - Sturaro a disposizione, ma l’ex juventino potrebbe esordire nuovamente in maglia rossoblù a gara in corso. Per il resto non ci dovrebbero essere grandi novità, con Prandelli intenzionato a proseguire con il 4-4-2: in attacco Kouamé e Pandev, con Medeiros e Sanabria in panchina almeno inizialmente. Out Favilli. A centrocampo Lazovic e Bessa sugli esterni, con Rolon e Veloso in mezzo. In difesa, infine, spazio a Biraschi, Zukanovic, Romero e Criscito.

LE PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Bennacer, Traoré, Krunic, Antonelli; Zajc, Caputo. A disp.: Dragowski, Perucchini, Marcjanik, Untersee, Pasqual, Pejovic, Brighi, Ucan, Mraz, Acquah, Rodriguez, Bubacar, Mchedlidze. Allenatore: Giuseppe Iachini.

GENOA (4-4-2): Radu; Biraschi, Zukanovic, Romero, Criscito; Lazovic, Veloso, Rolon, Bessa; Pandev, Kouamé. A disp.: Jandrel, Vodisek, Gunter, Lakicevic, Pereira, Pezzella, Romulo, Sturaro, Dalmonte, Medeiros, Sanabria. Allenatore: Cesare Prandelli.