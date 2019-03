Le probabili formazioni di Empoli-Parma - Iachini a caccia di punti salvezza

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Si gioca ad Empoli uno dei match-salvezza più importanti della giornata, quello tra Empoli e Parma. Al Castellani i crociati andranno a caccia di tre punti pesanti contro una formazione altrettanto bisognosa di muovere la classifica dopo il pesante ko contro il Milan della scorsa settimana. Gli otto punti di distacco in classifica non devono illudere: i crociati sono infatti reduci da tre pesantissime sconfitte consecutive e vogliono rinascere. Sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi a dirigere la gara, coadiuvato dagli assistenti Gianmattia Tasso di La Spezia e Alfonso Marrazzo di Frosinone. Quarto uomo il signor Ivano Pezzuto di Lecce. Addetto al VAR sarà Fabio Maresca di Napoli, con assistente Stefano Liberti di Pisa.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Bennacer torna a disposizione, come Domenico Maietta, la cui esperienza sarà certamente utile a un reparto apparso troppo spesso in difficoltà. Non ci saranno l'ex di turno Antonelli e neanche Mchedlidze, pertanto si va verso la conferma del 3-5-2. Da capire la situazione relativa al giovane Traorè (che potrebbe essere in ballottaggio con Acquah), altro uomo mercato che sinora si è messo in mostra ma che è stato al centro di polemiche in settimana.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pasqual; Farias, Caputo.

Allenatore: Iachini.

COME ARRIVA IL PARMA - Alessandro Bastoni è un rientro pesante in casa Parma, il giovane centrale dovrebbe essere anche titolare. A disposizione, finalmente, anche il cileno Sierralta, che fin qui ha racimolato in campo soltanto pochi minuti. Altrettanto probabile è il ritorno di Antonino Barillà tra gli undici titolari, visto che il centrocampista reggino è stato risparmiato da D'Aversa nella scorsa gara contro il Napoli. In attacco chances per Siligardi, subentrato bene contro i partenopei e che dunque potrebbe conquistarsi una maglia da titolare.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Rigoni, Barillà; Siligardi, Inglese, Gervinho

Allenatore: D'Aversa.