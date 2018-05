Le probabili formazioni di Empoli-Perugia - Nesta alla prima con gli umbri

Fischio d'inizio alle ore 20,30. Cronaca live, pagelle e voci dei protagonisti su TuttoMercatoWeb.com

Non ci sono più verdetti da inseguire, almeno per ora, ma anche per una questione di motivazioni residue, ed enormemente differenti tra loro, la partita del Castellani tra Empoli e Perugia non avrà neanche alla lontana il sapore delle cosiddette amichevoli di fine stagione. Da una parte i padroni di casa, che vogliono concludere il ciclo Andreazzoli, con il quale sono giunti primato e promozione, ancora da imbattuti. Dall'altra gli ospiti, che sulla loro panchina vedono un volto nuovo: dopo il pareggio contro il Novara è arrivato infatti l'esonero a sorpresa di Breda. Sulla panchina degli umbri siede ora il campione del Mondo azzurro Alessandro Nesta. Difficile pensare che non voglia partire nel migliore dei modi.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Andreazzoli non vuol perdere, e non fa sconti. Nel suo solito 3-4-1-2 in porta ci sarà giusto spazio per Terracciano, che rileverà Gabriel, difeso dalla linea a quattro con Di Lorenzo e Pasqual terzini e i confermati Maietta e Luperto centrali. A centrocampo i tre che hanno giocato praticamente tutto l'anno: Castagnetti mediano tra le due mezzali offensive Krunic e Bennacer. La fantasia di Zajc sulla trequarti alle spalle della coppia Donnarumma - Caputo, i cui numeri sono già record nei campionati di B a 22 squadre.

COME ARRIVA IL PERUGIA - Nesta ha avuto relativamente modo di incidere sulla squadra: cercherà di farlo soprattutto per gli imminenti playoff. Per la trasferta toscana dovrebbe essere confermato un 3-5-2 quasi in linea sulla scia del precedente modulo di Breda. Leali in porta, in difesa potrebbe essere rimesso al centro Volta, tra Belmonte, o Del Prete, e Magnani. Out Mustacchio, a destra c'è Zanon, a sinistra Pajac. Nel mezzo si rivede Bianco, che prende posto a centrocampo con Gustafson e Buonaiuto ad inserirsi. Davanti sempre Di Carmine e Cerri.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Empoli (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Maietta, Luperto, Pasqual; Krunic, Castagnetti, Bennacer; Zajc; Donnarumma; Caputo. A disposizione: Gabriel, Giacomel, Imperiale, Polvani, Veseli, Untersee, Brighi, Traorè, Piu, Ninkovic. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

Perugia (3-5-2): Leali; Belmonte, Volta, Magnani; Zanon, Gustafson, Bianco, Buonaiuto, Pajac; Di Carmine, Cerri. A disposizione: Nocchi, Santopadre, Achy, Del Prete, Germoni, Gonzalez, Colombatto, Kouan, Ranocchia, Diamanti, Terrani. Allenatore: Alessandro Nesta.