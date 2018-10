Le probabili formazioni di Empoli-Roma - Di Francesco lancia Luca Pellegrini

Fischio d'inizio alle 20:30. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma ha svoltato, e adesso non vuole più fermarsi. Tre successi consecutivi, dodici reti messe a segno e appena una incassata (il centro di Immobile nel derby): una sterzata secca che ha cestinato il brutto k.o. di Bologna, il punto più basso sin qui della stagione giallorossa. Ripristinato il buonumore a Trigoria, l'ambizione diventa quella di inaugurare una serie positiva prolungata: ecco perché l'impegno di stasera sul campo dell'Empoli può essere probante per la valutazione dell'effettivo stato di salute di Dzeko e soci. Animi decisamente meno sereni in casa azzurra: l'unica vittoria centrata risale al diciannove agosto (prima giornata di campionato), da allora solo pari e sconfitte, l'ultima in ordine di tempo contro una diretta concorrente come il Parma. La posizione di Andreazzoli rimane piuttosto solida, serve però un'iniezione di punti per raddrizzare una situazione che al momento vede i toscani al terzultimo posto nella graduatoria. Nei ventiquattro precedenti in Serie A sono sedici le vittorie capitoline, contro le tre empolesi. Cinque, invece, i pareggi.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Restano fuori in quattro: oltre ad Antonelli, Pasqual e Rodriguez non ci sarà nemmeno Mchedlidze, costretto ai box da un affaticamento muscolare. Davanti a Terracciano i soliti Di Lorenzo, Silvestre, Maietta e Veseli, quarto di difesa adattato per l'emergenza sulla corsia di sinistra. Capezzi in rimonta su Rasmussen per la cabina di regia, l'altro ballottaggio riguarda il centro-destra: testa a testa serrato tra Acquah e Bennacer, con il ghanese lievemente avanti. Conferme per Krunic (che chiude la mediana) e Zajc, che agirà qualche metro più avanti a supporto del tandem Caputo-La Gumina.

COME ARRIVA LA ROMA - Non arruolabili Kolarov e Pastore: il serbo è alle prese con un problema al piede, noie al polpaccio per l'ex Paris Saint-Germain. Nella conferenza della vigilia Di Francesco ha svelato quattro undicesimi della formazione di questa sera: dentro Manolas, Luca e Lorenzo Pellegrini, oltre a un Dzeko rilanciato dalla tripletta europea (con buona pace di Schick, che partirà ancora dalla panchina). Olsen tra i pali, Santon è in vantaggio su Florenzi, Fazio in pole per l'altro slot in difesa. Uno tra Cristante e De Rossi accanto a Nzonzi, confermato Under a destra, El Shaarawy scalzerà verosimilmente Justin Kluivert.

Ecco le probabili formazioni:

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; Caputo, La Gumina. A disposizione: Fulignati, Provedel, Marcjanik, Rasmussen, Untersee, Bennacer, Brighi, Traorè, Ucan, Jakupovic, Mraz. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Luca Pellegrini; Cristante, Nzonzi; Under, Lorenzo Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. A disposizione: Fuzato, Mirante, Karsdorp, Juan Jesus, Marcano, Florenzi, De Rossi, Coric, Zaniolo, Perotti, Schick, Kluivert. Allenatore: Eusebio Di Francesco.