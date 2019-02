Le probabili formazioni di Empoli-Sassuolo - Berardi in forse, Matri dal 1'

Fischio d'inizio domani pomeriggio pomeriggio alle ore 15.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mancano ancora quattordici giornate al termine del campionato, ma sono queste le partite che bisogna vincere. L'Empoli accoglie al Castellani il Sassuolo, per poter cercare una vittoria che manca da dicembre. Servono punti salvezza anche per poter rispondere al Bologna e a tutte le dirette concorrenti. I neroverdi arrivano dalla sconfitta indolore contro la Juventus, ma qualche punto in più in chiave europea potrebbe fare comodo alla banda di De Zerbi.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Il momento negativo degli azzurri dura ormai da troppo tempo. L'ultimo successo risale al 2-1 interno contro il Bologna datato 9 dicembre, poi soltanto due punti conquistati in otto gare. Bisogna cambiare rotta e probabilmente anche modulo, anche se siamo convinti che in una partita simile Iachini modificherò poco o nulla dal punto di vista dell'assetto. Dragowski scenderà in campo dal 1', salvo complicazioni dell'ultimo minuto. Difesa a tre composta da Veseli, Silvestre e Dell'Orco, con Di Lorenzo e Pasqual sulle corsie esterne. In caso di difesa a quattro i due laterali si abbasseranno, con uno dei tre difensori che partirà dalla panchina. Pochi dubbi sugli interpreti a centrocampo: Krunic, Bennacer e Traorè andranno a supporto di Farias e Caputo. Attenzione ad Acquah, che potrebbe essere la sorpresa dell'ultimo momento, soprattutto con l'eventuale cambio di modulo.

COME ARRIVA IL SASSUOLO - Dimenticare la partita contro la Juventus e ritornare ad esprimere il proprio gioco. Non bisogna prendere alla leggera questo match, sottovalutare l'avversario non è mai una mossa saggia. Le motivazioni per fare bene ci sono e lo stesso De Zerbi vuole assolutamente mantenere alta la concentrazione. L'allenatore neroverde non ha fatto tanta pretattica in conferenza stampa: Consigli va in porta, Lirola, Peluso, Magnani e Rogerio andranno a comporre il pacchetto arretrato. Sensi si posizionerà in cabina di regia, con Duncan e Locatelli a supporto. Bourabia si gioca una maglia, ma è lui l'indiziato numero uno per partire dalla panchina. In attacco ci sarà qualche cambio dell'ultimo minuto: Berardi potrebbe rimanere a riposo per via di sintomi influenzali, Matri si gioca un posto con Babacar. Anche Boga potrebbe partire dal primo minuto, l'unico sicuro di un posto rimane Djuricic.

LE PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (3-5-1-1): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traore, Pasqual; Farias; Caputo.

A disposizione: Provedel, Perucchini, Rasmussen, Diks, Pajac, Antonelli, Brighi, Ucan, La Gumina, Oberlin, Mchelidze, Acquah, Nikolaou, Capezzi.

Allenatore: Giuseppe Iachini

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Peluso, Magnani, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Boga, Matri, Djuricic.

A disposizione: Pegolo, Satalino, Demiral, Lemos, Ferrari, Adjapong, Magnanelli, Bourabia, Scamacca, Odgaard, Berardi, Babacar, Di Francesco, Brignola.

Allenatore: Roberto De Zerbi